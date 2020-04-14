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بـ لوك جديد.. رضوى الشربينى بإطلالة مختلفة بعد 3 ساعات من الماكياج

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:33 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
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نهى هجرس
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال.

وظهرت بها رضوى الشربينى، بتى شيرت أنيق ومميز باللون الأبيض الذى يبرز هم جمالها ورشاقتها

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت رضوى الشربينى فى الماكياج على الأيلاينر الأسود للعيون الذى يبرز جمالها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الذى يبرز جمال أنوثتها.

كماتركت شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وبسيط تتناسب مع إطلالتها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، وأكتفت بوضع سلسلة حول الرقبة، وساعة لليد لأكمال إطلالتها

وعلقت على الصورة " 3 دقائاق ميكاب، و3 ساعات أيلاينر ودى النتيجة"

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