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أخبار البلد

رضوى الشربيني تعلق على أغنية إليسا وهيفاء وهبى معًا.. شاهد

السبت 11/أبريل/2020 - 10:19 م
اليسا وهيفاء وهبى
اليسا وهيفاء وهبى
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أمل مجدى
نشرت الاعلامية رضوى الشربينى ،عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام "مقطعا من أغنية "هنغنى كمان وكمان" لإليسا التى شاركتها في الأداء هيفاء وهبى فى أول تعامل بينهما ، وعلقت على الفيديو قائلة" إيه السعادة دى"ووجهت الجملة لحساب إليسا على انستجرام.


وكانت النجمة اليسا قد شاركت متابعيها وجمهورها مقطعا من أغنيتها الجديدة "هنغنى كمان وكمان" التي شاركت في أدائها النجمة هيفاء وهبي، وقامتا بالغناء سويًا كل منهما داخل منزله بسبب العزل الصحي الذي يفرضه تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".


وظهرت إليسا في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها بموقع إنستجرام، وهي ترتدي "البيجاما" في منزلها وتتحدث مع هيفاء وهبي في مكالمة فيديو وتقومان بالغناء، وسرعان ما شارك عدد من جمهورهما في المكالمة، لتعلنا تبرعهما بأرباح الأغنية للجمعيات الخيرية.
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