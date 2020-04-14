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فن

5 قرارات صارمة لـ ريا أبى راشد بعد انتهاء أزمة كورونا.. شاهد

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:11 م
ريا ابى راشد
ريا ابى راشد
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أحمد إبراهيم
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تكشف فيه عن خمسة قرارات مهمة تقوم بها بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا. 

وقالت ريا أبي راشد: بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا قررت أن أقوم بخمسة أمور خاصة بى الأولى السفر إلى بيروت للاطمئنان على أهلى وأسرتى والثانية أسافر إلى أوروبا وشراء "ايس كريم" الأكبر حجما. 

وأضافت ريا أبي راشد قائلة: ثالث الأمور التى أقوم بها حال انتهاء الأزمة الذهاب مع ابنتى إلى الملاهى ورابعا أذهب إلى السينما لمشاهدة عديد من الأفلام. 

وأخيرا قالت ريا: أما خامس القرارات فهو أتابع جمهورى على السوشيال ميديا وأشاهدهم كما كان سابقا.  
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