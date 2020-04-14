ضبط منشطات وأدوية منتهية الصلاحية بصيدليات الوادي الجديد

تمكنت إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، من ضبط أدوية وعقاقير طبية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر خلال حملة مشتركة مع مباحث التموين، وفرق التفتيش الصيدلي بالمديرية.

أكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ حملة تفتيش صيدلي في إطار دورها الرقابي على سوق الدواء وصلاحية الأدوية المعروضة للبيع ومصادر الأدوية في جميع مراكز المحافظة الخمسة.

من جانبه قال الدكتور إسلام عمر بشندي، مدير إدارة التفتيش الصيدلي بالوادي الجديد، ان الحملة بالتعاون مع مباحث التموين بمركز الداخلة، تمكنت من ضبط 1800 قرص منشط جنسي مجهول المصدر، 10 عبوات كمامات وواقيات بدون فواتير لبيعه في السوق السوداء، 20 عبوة دواء شراب وأقراص منتهي الصلاحية.

وأضاف إسلام، أنه جري تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصيدليات المخالفة، لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

ولفت إسلام، إلى أن الحملة تهدف لتفتيش ومتابعة جميع الصيدليات ومراقبة سوق الدواء في الوادي الجديد، والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية ومحاربة محاولات رفع الأسعار.

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