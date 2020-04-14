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حوادث

الرجل الستيني والساطور.. حكاية قتل موظف بالتعليم لزوجته بسبب كثرة الخلافات

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 03:22 م
صدى البلد
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منصور ابوالعلمين

كشفت مباحث الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، ملابسات مقتل ربة منزل على يد زوجها فى مدينة الخارجة، حيث تلقى مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، اللواء هشام لطفى، إخطارا من العميد مصطفى مبروك، مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية، يفيد بمقتل سيدة على يد زوجها بمدينة الخارجة ووصل جثتها لمستشفى الخارجة العام.


وكان قد ورد بلاغ من فتاة لإدارة النجدة عن مقتل والدتها بمدينة الخارجة، داخل غرفة نومها انتقل رجال مباحث الخارجة، بقيادة الرائد محمد صابر عبد الباقى، رئيس وحدة مباحث قسم الخارجة، لموقع البلاغ وكشفت تحريات وتحقيقات مباحث الوادى الجديد، عن مقتل فاطمة عبد الله محمد، ٥٢ سنة، حى الصفا عمارة 33 بمدينة الخارجة بعد تلقيها عدة طعنات وضربات من زوجها، مستخدما ساطورا.


وكشفت تحقيقات المباحث أن زوج القتيلة قتلها بسبب تكرار خلافات زوجة بينهما، وحدثت مشادة بينهما في منزل الزوجية وتصاعدت، مما دفع الزوج إلى ضرب زوجته على رأسها وذراعها ورجلها مستخدمًا ساطورا "سكينة كبيرة" من المطبخ، مما تسبب فى مقتل الزوجة داخل غرفة النوم وذلك حوالى الساعة 6 صباح اليوم، الثلاثاء.


وتبين أن الزوج هو "أحمد. م"، 65 سنة، موظف سابق بالتربية والتعليم، وجرى نقل جثة القتيلة لمشرحة مستشفى الخارجة العام، ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر رقم 990 إدارى مركز شرطة الخارجة لسنة 2020، وتولت النيابة التحقيقات، والتى قررت انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وإعداد تقرير مفصل عن ملابسات وأسباب الوفاة.


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