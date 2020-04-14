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فن

شيرين عبد الوهاب تحقق 4 ملايين مشاهدة بأغنية مش قد الهوى.. شاهد

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:14 م
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
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أحمد إبراهيم
حققت أغنية "مش قد الهوى" للفنانة شيرين عبد الوهاب، 4 ملايين، بعد طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، يوم 3 أبريل الجاري. 

وتصدرت الأغنية تريند يوتيوب مصر لليوم الثاني على التوالي عبر قناتها الرسمية بـ يوتيوب.

"مش قدى الهوى" من كلمات محمد الغنيمى، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلمات الأغنية:  

 قالي انتي مش قد الهوي .. سيبي الهوي لناسه  
ايه دخلك باحساسه .. البعد فيكي حلال
وانا من ساعتها بعدت .. قاللي من الكلام اللي بيوجع ياما بزيادة
وانا سيبته يتمادا .. اصل السكوت في الحاله دي هو ابلغ رد

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب تضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد، بعد آخر ألبوم طرحته "نساي" في أكتوبر 2018.
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