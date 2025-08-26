سيتم استبعادهم.. ريبيرو مستاء من بعض لاعبي الأهلي بعد التعادل مع غزل المحلة

كشف نجم منتخب مصر الأسبق أحمد حسن، عن سبب استياء خوسيه ريبيرو المدير الفني للنادي الأهلي، من بعض لاعبي الفريق بعد التعادل مع غزل المحلة.

وكتب أحمد حسن نقلًا عن مصدر في الجهاز الفني للنادي الأهلي، على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "ريبيرو مستاء من مستوى بعض اللاعبين وسيقوم باستبعادهم من حساباته بشكل نهائي في المباريات المقبلة ".

ويذكر أن خوسيه ريبيرو قد عنّف لاعبي الأهلي بسبب إضاعتهم للفرص أمام غزل المحلة.

وانتهت مباراة الأهلي وغزل المحلة بالتعادل السلبي ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وسيطر النادي الأهلي علي مجريات المباراة خلال الـ 90 دقيقة.

واهدر لاعبو الأهلي على مدار 90 دقيقة العديد من الفرص الكبيرة وسط بسالة دفاعية لخط ضهر فريق غزل المحلة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الأهلي وغزل المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

وشهدت المباراة هجوما ضاغطا من الأهلي، وفي المقابل بسالة دفاعية من جانب دفاع غزل المحلة.

وكاد تريزيجيه أن يُحرز الهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة، إلا أنها ارتطمت بالعارضة.