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توك شو

تامر أمين عن نزول المواطنين للشوارع: عاملين اتفاق مع كورونا.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 10:02 م
تامر أمين
تامر أمين
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البهي عمرو

قال الإعلامى تامر أمين، إن "الحكومة تخاف على المواطنين أكثر من خوف المواطنين على أنفسهم"، موضحًا "إحنا بصراحة شعب غريب".


وأضاف تامر أمين، أثناء تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن المواطنين فى الماضى كانوا يتهمون الحكومة بعد الخوف عليهم، واليوم الجميع يشهد أن الحكومة تتخذ جميع الإجراءات لحماية المواطنين من فيروس كورونا، والمواطنون لا يخافون على أنفسهم.


وتابع تامر أمين، "هو الناس عمله اتفاق مع كورونا ولا إيه، الناس مش خايفة من كورونا ولا إيه، وبتنزل وتتجمع والوضع صعب جدًا".


وأوضح تامر أمين، أن الأغلبية من المواطنين لا يخافون، "ياريت لو عندهم معلومة "شير فى الخير".


ولفت تامر أمين، إلى أن الجميع يجب أن يلتزم بالبقاء فى البيت للمرور من هذه الأزمة على خير، معلقًا "مش عايزين العدد يزيد عن كده".


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