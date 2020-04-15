دماؤه تجسد أروع ملاحم البطولة.. محافظ البحيرة ينعى المقدم محمد الحوفي

قدم اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة باسمه واسم مواطنى المحافظة بخالص العزاء لأسرة الشهيد المقدم محمد فوزى الحوفي بالأمن الوطني، إبن مدينة دمنهور الذي استشهد خلال الاشتباكات التى جرت بين قوات مكافحة الإرهاب ومجموعة من العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة.



وأكد محافظ البحيرة، أن دمائه الذكية ستظل تجسد مع من سبقوه من الشهداء أروع ملاحم البطولة والفداء لاجتثاث جذور الإرهاب والقضاء عليه.





كما ثمن اللواء المحافظ بطولة الشهيد وجهود رجال الشرطة الأبطال الذين يقدمون مع قواتنا المسلحة دمائهم الذكية فداءً للوطن ونموذج فريد فى التضحية والعطاء من أجل حماية وأمن واستقرار الوطن.



وأشار محافظ البحيرة إلى أن بطولته ستظل دائمًا فى قلوبنا وقلب كل أبناء المحافظة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الشهيد برحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.