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اقتصاد

الدولار مستقر بالبنوك.. وأقل سعر بـ 15.68 جنيه

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:40 ص
دولار
دولار
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محمد يحيي

ثَبَّت البنك المركزي من سعر صرف الدولار مقابل الجنيه للأسبوع الرابع علي التوالي بالرغم من الآثار الاقتصادية جراء  فيروس كورونا المستجد علي الأسواق الدولية، ليسجل سعر صرفه بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء نحو 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.  

وبلغ أعلي سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في بنوك مصر إيران للتنمية و مصرف ابوظبي الاسلامي عند 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في بنكي " الأهلي ومصر" بـ 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.

ووصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك منها " المصرف المتحد، التعمير والإسكان، الإسكندرية، بلوم، البنك الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي، الاستثمار العربي، المصري الخليجي، البركة، التنمية الصناعية، تنمية الصادرات، عودة، قناة السويس، الكويت الوطني، كريدي أجريكول، إتش إس بي سي"، عند 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.

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