عمرو سعد يروج لـ حلقته في برنامج «عائشة بالبيت»

شارك الفنان عمرو سعد فيديو جديد على موقع التواصل الاجتماعى لمشاركة الفيديوهات والصور "انستجرام" .





وكتب معلقًا عليه :انا وعائشة يعني مصر وتونس بس استنونا ١٠:٣٠ مساء بتوقيت القاهرة، وقبلها بساعة بتوقيت تونس ",





برنامج عائشة بالبيت يعرض بالبث المباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى بين الفنانين والمذيعة نظرًا للظروف التي يمر بها العالم في الوقت الراهن ولتواجد الجميع بالحجر المنزلي.





يذكر أن أحدث أعمال عمرو سعد فيلم «حملة فرعون» المأخوذ عن قصة فيلم "العظماء السبعة" التى قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم «شمس الزناتى» فيما بعد لكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.





"حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، وبطولة عمرو سعد، ومحمد لطفي، ورامز أمير، وروبي، ومحمود عبدالمغني، ومايك تايسون، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.



