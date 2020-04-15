الفيروس الغامض.. كورونا يصيب القلب ويدمر الكلى.. اعرف حقيقة 5 معلومات خاطئة عن كوفيد 19 .. 10 طرق لحماية نفسك من العدوى خارج المنزل

لا تصدقها .. معلومات خاطئة عن فيروس كورونا



مش بس كمامة .. حيل تحميك من الإصابة بفيروس كورونا



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معلومات مغلوطة

بحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية ، إليك أهم المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا المستجد ..

1- هل سينتهي الفيروس في الصيف ؟

اكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد دليل على انتهاء فيروس كورونا في الصيف وتحديدًا في درجات الحرارة العالية.

2- هل الغرغرة بالماء و الملح تقتل الفيروس ؟

نفت منظمة الصحة العالمية هذه المعلومة، وأكدت أن الغرغرة لا تقتل الفيروس لكنها تعالج التهاب الحلق ونزلات البرد.

3-هل ارتداء القفازات يحمي من كورونا ؟

أكدت منظمة الصحة العالمية أن غسل اليدين باستمرار على مدار اليوم هو أفضل طريقة للوقاية من كورونا، أما ارتداء القفازات الطبية المطاطية يجب ألا يتجاوز ساعة لأنه يمتلئ بالجراثيم والميكروبات فلا يفضل ارتدائه لساعات طويلة في اليوم.

4- هل تجربة كتم النفس تحدد الاصابة بكورونا ؟

نفت منظمة الصحة العالمية هذه المعلومة وأكدت أن تجربة كتم النفس لا تدل على الاصابة بفيروس كورونا بل يمكن ان تسبب ضيق تنفس

5- هل الكمامة كفيلة بحمايتك من كورونا ؟

الكمامة وحدها لا تكفي للوقاة من كورونا ، ويفضل ان يرتديها فط المصابون بالبرد او الانفلونزا، أو الشخص الذي يشك باصابته بالفيروس لحين التأكد .