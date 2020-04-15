الفيروس الغامض.. كورونا يصيب القلب ويدمر الكلى.. اعرف حقيقة 5 معلومات خاطئة عن كوفيد 19 .. 10 طرق لحماية نفسك من العدوى خارج المنزل

لا تصدقها .. معلومات خاطئة عن فيروس كورونا
مش بس كمامة .. حيل تحميك من الإصابة بفيروس كورونا
ليس الرئتين فقط .. كورونا يصيب 3 أعضاء بالجسم
منذ تفشي فيروس كورونا
في العالم و وصوله إلى مصر خلال الشهر والنصف الماضي، فالجميع يخشى
الإصابة به خاصة في ظل تزايد عدد الحالات المصابة بالفيروس بشكل يومي،
وكلما أصيب شخص بأعراض البرد قد يشك في إصابته بفيروس كورونا
، خاصة أن الأعراض متشابهة تمامًا مع الأنفلونزا لكن كورونا
يسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل غير طبيعي,,إليك معلومات خاطئة عن فيروس كورونا و3 أعضاء أخرى تصلب بالفيروس وحيل سريعه تحميك من الاصابة بالفيروس.
بحسب ما نشره موقع صحيفة ديلي ميل
البريطانية ، إليك أهم المعلومات الخاطئة حول فيروس كورونا المستجد ..
1- هل سينتهي الفيروس في
الصيف ؟
اكدت
منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد دليل على انتهاء فيروس كورونا في الصيف وتحديدًا
في درجات الحرارة العالية.
2- هل الغرغرة بالماء و
الملح تقتل الفيروس ؟
نفت
منظمة الصحة العالمية هذه المعلومة، وأكدت أن الغرغرة لا تقتل الفيروس لكنها تعالج
التهاب الحلق ونزلات البرد.
3-هل
ارتداء القفازات يحمي من كورونا ؟
أكدت منظمة الصحة العالمية أن غسل اليدين باستمرار على مدار اليوم هو أفضل طريقة
للوقاية من كورونا، أما ارتداء القفازات الطبية المطاطية يجب ألا يتجاوز ساعة لأنه
يمتلئ بالجراثيم والميكروبات فلا يفضل ارتدائه لساعات طويلة في اليوم.
4- هل تجربة كتم النفس
تحدد الاصابة بكورونا ؟
نفت منظمة الصحة
العالمية هذه المعلومة وأكدت أن تجربة كتم النفس لا تدل على الاصابة بفيروس كورونا
بل يمكن ان تسبب ضيق تنفس
5- هل الكمامة كفيلة
بحمايتك من كورونا ؟
الكمامة
وحدها لا تكفي للوقاة من كورونا ، ويفضل
ان يرتديها فط المصابون بالبرد او الانفلونزا، أو الشخص الذي يشك باصابته بالفيروس
لحين التأكد .
أعضاء تصاب بالفيروس
على الجانب الآخر من المعروف أن فيروس كورونا يصيب الحلق أولًا ثم يزحف حتى الجهاز التنفسي ويصيب الرئتين ويسبب ضيق التنفس، وهنا يلجأ الأطباء إلى وضع مريض كورونا على أجهزة التنفس .
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أكدت أن كوفيد 19 لا يصيب الرئتين والجهاز التنفسي فقط بل يمتد لبعض أعضاء
الجسم الأخرى إذا لم يتم السيطرة عليه في بداية الإصابة . أكد الأطباء في تقرير نشره موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية أن فيروس كورونا ومضاعفاته تتلف عضلة القلب نفسها لذلك مرضى القلب تظهر عليهم أعراض الإصابة بكورونا بشكل سريع وواضح ويصبحون في حالات حرجة.
كورونا يصل للكلى
عندما يتمكن فيروس كورونا
من الجسم وتتكاثر الخلايا بداخله ، يؤثر فيروس كورونا بشكل مباشر على
الكلى ووظائفها ويمنعها من أداء مهامها وتنظيف الدم من السموم وبالتالي
يصبح الجسم في حالة خطرة فقد يصل للفشل الكلوي
كورونا يصل للجهاز الهمضي
يتمكن فيروس كورونا من الوصول الى الجهاز الهضمي فيحدث اضطرابات في المعدة وقد يصاب المريض بالاسهال او عسر الهضم .
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تعرفى كيف تحمى نفسك
هناك قواعد عديدة يجب أن يهتم بها الكثير
منا لحماية أنفسهم من الإصابة به، إليك أبرزها يقدمها موقع بولد سكاى الهندي:
-يجب الحفاظ على مسافة ستة أقدام من الأشخاص الآخرين
-يجب تجنب التجمعات الكبيرة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.
-ينتشر
الفيروس التاجي في المقام الأول من شخص لآخر ، عندما يسعل الشخص المصاب أو
يعطس أو يتكلم ويتلامس قطرات الماء من فمه وأنفه مع عيون أو أنف أو فم شخص
اخر .
- يجب البقاء في المنزل الخروج فقط من منزلك لشراء البقالة والأدوية والأساسيات الأخرى.
- في محلات البقالة والصيدليات يجب الحفاظ على مسافة ستة أقدام عند الوقوف في خط الخروج.
-يجب
غسل يديك بالماء والصابون أو استخدام معقم اليدين الكحولي بعد استخدام
الحمام ، قبل وبعد إعداد الطعام ، قبل وبعد رعاية شخص مريض ، وبعد التعامل
مباشرة مع الأطعمة مثل الأسماك والدواجن واللحوم النيئة.
-إذا
لم تتمكن من الخروج لشراء البقالة أو للصيدلية ، ففكر في الطلب عبر
الإنترنت.. ابق على اتصال مع الأصدقاء والعائلة والزملاء عبر المكالمات
ومكالمات الفيديو والرسائل النصية.