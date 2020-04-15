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مرأة

من مطبخك.. خلطة تطيل الشعر في 30 يوما

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:30 ص
صدى البلد
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رشا عوني
تحلم الفتيات بشعر طويل قوي و صحي وعلاج مشاكل الشعر بأقل تكلفة ، خاصة وان منتجات العناية بالشعر تكون باسعار غالية وتحتاج فترة طويلة للحصول على النتيجة المطلوبة . 

تطويل الشعر من اهم التفاصيل التي تهتم بها الفتيات، لذا يمكنك تجربة وصفة منزلية بسيطة تساعدك على تطويل الشعر خلال شهر واحد تونصح بها موقع glowpink المعني بجمال المرأة .

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مكونات وصفة تطويل الشعر 
3 ملاعق ارز
بصلة
2 كوب ماء

طريقة تحضير وصفة تطويل الشعر 
في وعاء ضعي 2 كوب ماء على النار وضيفي لها شرائح البصل مع 3 ملاعق ارز
اتركي المكونات تغلي على النار لمدة لا تقل عن نصف ساعة وزوديها بالماء كلما قلت
بعد الغليان صفي المكونات وافصلي البصل والارز عن الماء
ضعي الماء الناتج في زجاجة بخاخ واستخدميها في رش الشعر من الجذور حتى الاطراف
اتركي هذه الماء على شعرك لمدة ساعتين وكرري التجربة 3 مرات اسبوعيا .
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