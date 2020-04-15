بـ 5 مكونات طبيعية.. وصفة سريعة لإطالة وفرد الشعر في غمضة عين



الشعر الصحى هو كنز حقيقي لأي شخص ، والزيوت الأساسية تساعد بشكل ممتاز فهي قوية للغاية ويمكن استخدامها للعناية بالشعر و لتقويته ومحاربة تلف الشعر وكعلاج فعال ضد تساقط الشعر إليك وصفة سريعة لعلاج تساقط الشعر يقدمها موقع برايت سايد.





إليك وصفة الزيوت الأساسية والعلاجات الطبيعية التي يمكن أن تعمل على عجائب شعرك





مكونات الوصفة ..

زيت خشب الصندل

زيت اللافندر

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

زيت الياسمين







طريقة تطبيق الوصفة ..





إذا كان شعرك جافًا ، امزجي 5-7 قطرات من الزيت العطري في ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الدافئ أو جوز الهند أو الذرة أو زيت الأفوكادو. افرديه في فروة الرأس بأصابعك و اتركيه لبضع ساعات ثم اغسليه.





زيت خشب الصندل يمنع الرطوبة في الشعر الجاف والتالف ؛

زيت اللافندر مفيد بشكل فى ترطيب الشعر