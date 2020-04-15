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منوعات

قصة مؤثرة.. كورونا ينهي حياة زوجين بعد ارتباط 60 عامًا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:29 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
بعد 60 عامًا من العيش سويًا تحت سقف واحد توفي زوجان مخلصان في نفس اليوم بفارق ساعات قليلة، فتلك الحياة الطويلة وضع الوباء العالمي  فيروس كورونا نهايته، بعد أن أصيب به الثنائي. 

توفي "تراجيك برين" و"بات هويلز" اللذان احتفلا مؤخرًا بعيد ميلادهما في أحد المستشفيات البريطانية، بعد إصابتهما بفيروس كورونا التاجي،  رغم الاحتياطات اللازمة التي أجراها الثنائي والالتزام بالحجر الصحي، بحسب  ما  نشرت صحيفة "ديلي ميرور".
 
شعرت الزوجة "بات"التي تبلغ من العمر 76 عامًا بالإعياء وأصيبت "برين"  بالمرض، وتم نقلهم إلى المستشفى، ولكن المرض اشتد عليهم، وفارقت الزوجة الأول وبعد ساعات قليلة لحق بها زوجها البالغ من العمر 80 عامًا.

وقالت حفيدتهما "إليوت" : "تشعر العائلة بالصدمة لرحيل جدي وجدتي في نفس التوقيت ، نحن نحاول أن نشعر ببعض الراحة في حقيقة أنهم ماتوا معًا ، بعد 60 سنة من الزواج السعيد، ولكن الوفاة على هذه الحالة مؤلم".
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