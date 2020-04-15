إزالة 46 حالة تعد على أراض زراعية في البحيرة

أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمحافظة البحيرة والتى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( ادكو - دمنهور - ايتاي البارود- شبراخيت - الرحمانية - رشيد - أبو المطامير - المحمودية - حوش عيسى) عن إزالة 46 حالة تعد على مساحة 16124 م2

وشدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وتضمنت حالات التعديات إزالة 14 حالة تعد صادر لها قرارات إزالة على مساحة إجمالية 9915 مترا بطريق البحر طريق ترعة الخندق الشرقي فی المسافة بين مدينة ایتاي البارود وقرية الخوالد عبارة عن مبانى بأعمدة وقواعد وسملات خرسانية مباني وأسوار بالطوب الأبيض وحجرة واحدة بالمحجر.

إزالة 6 حالات تعد بمساحة من 1600 متر مربع بمركز رشيد، وإزالة 5 حالات تعد علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمساحة 1077 متر مربع بأبو المطامير عبارة عن مباني وأسوار بالطوب الأبيض.

كما تم إزالة 6 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 916 مترا مربعا عبارة عن بناء بالطوب الأبيض وأعمدة خرسانية وشدة خشبية بزمام قرى نديبه و طربمبا و دسونس أم دينار وشرنوب وافلاقة و مدينة دمنهور

و إزالة 2 حالة تعد بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة 720 متر مربع غرب طريق المصيف بادكو عبارة عن أسوار طولية وعرضية من الحجارة البيضاء ومبني من الطوب الأحمر بدون سقف

وإزالة 3 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 684 مترا بحوش عيسى وبنطاق قرية الكوم الأخضر عبارة عن حفر قواعد معدة للبناء و أسوار طولية وعرضية ومبني بالطوب الأبيض.

و إزالة 6 حالات تعد علي أراضي زراعية وأملاك دولة بمساحة 542 متر مربع بقري فيشا وسرنباي بالمحمودية عبارة عن مباني بالطوب الأبيض و الأحمر و سقف خرسانة وشدات خشبية لأعمدة ولسمل خرساني وسقف وجوانب من الصاج و 6 أعمدة خرسانية.

وإزالة عدد 2 حالة تعد علي أراضي الدولة التابعة لولاية الري بمساحة 370 مترا بالرحمانية

إزالة 2 مبني مخالف بمساحة 300 متر مربع بشبراخيت عبارة عن شدات خشبية لدور أول علوي وآخر لدور ثاني علوي وتم التحفظ علي بعض مواد البناء وعدد 2 خلاطه ولودر