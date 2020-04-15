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رياضة

إيداع راتب شهرين لثلاثي الزمالك في حساباتهم البنكية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:53 ص
أوناجم - بن شرقي
أوناجم - بن شرقي
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ملك موسى
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن قيام مسئولو النادي بايداع راتب شهرين للثلاثى التونسى فرجانى ساسى والمغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم عبر الحسابات البنكية الخاصة بهم.

يأتي ذلك نظرا لتواجدهم فى بلادهم خلال التوقيت الحالى لتوقف النشاط الرياضى، بسبب الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر فيروس كورونا.

ويحرص الرباعى التونسى فرجانى ساسى، المغربى أشرف بن شرقى ومواطنه محمد أوناجم إلى جانب الكونغولى كابونجو كاسونجو، لاعبو الزمالك، على إرسال فيديوهات التدريبات الخاصة بهم إلى الجهاز الفنى للفريق بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون.

ويتابع كارتيرون الرباعي للتأكيد على مواصلة الحفاظ على التدريبات اليومية الخاصة بالبرامج البدنية الموضوعة لهم للحفاظ على لياقتهم البدنية.

وحرص الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الزمالك، على أداء بعض تدريبات "الملاكمة" أثناء تواجده فى منزله بالقاهرة، خلال فترة الراحة السلبية التى يحصل عليها مع زملائه بالفريق الأبيض، هذه الفترة، فى إطار الإجراءات الاحترازية لتجنب خطر فيروس كورونا.
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