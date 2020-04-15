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استشارى أمراض صدرية: الفيروسات التنفسية قابلة للتحول والتطور أكثر من مرة..فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:09 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور عادل خطاب، استشارى أمراض الصدر والجهاز التنفسي: إن الفيروسات مشهورة بأن لديها قابلية التحول والتطور خاصة الفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسي، مثل فيروس الإنفلونزا، حيث إن الفيروس يحول جزءا بسيطا في الخصائص الخاصة به فيصاب الإنسان أكثر من مرة بدور إنفلونزا فى نفس الموسم.


وأضاف الدكتور عادل خطاب، خلال حديثه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن كثرة العقاقير لا تؤدي إلي تحور الفيروس لكن الأخطر استخدام العقاقير في غير وقتها.


وتابع أن تحور الفيروس تحور شديد ينتج عنه سلالة جديدة، مؤكدًا أن العالم كله يعرف الانفلونزا منذ القرن الـ19، ولكن فى عام 2009 ظهرت سلالة جديدة من الانفلونزا وهى  h1n1 

وأوضح أن  تلك السلالة الجديدة ضمن فيروسات الأنفلونزا، حتى ان لقاح الانفلونزا اصبح يضاف إليه اللقاح المضاد لأنفلونزا الخنازير  h1n1
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