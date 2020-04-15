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رياضة

ليلة عاقب فيها حسام حسن قدميه بسبب إضاعتها لفرصة هدف

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:44 م
الجوهري - حسام حسن
الجوهري - حسام حسن
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استعاد ماجد سامي، مالك نادي وادي دجلة، ذكرياته، وحكى موقفين في مسيرة حسام حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق.

وقال سامي عبر صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك": "حسام وإبراهيم.. حكى لي كابتن محمود الجوهري رحمه الله قصة حقيقية عن حماسهما وغلهما في كرة القدم".

وتابع: "ففي أحد مباريات المنتخب، وبين الشوطين جلس اللاعبون يستمعون لتعليمات الجوهري، ولاحظ الكابتن محمود أن حسام ليس من المتواجدين على دكة اللاعبين، فذهب للبحث عنه فوجده في أحد الغرف يركل (بيشوط) بكل قسوة أحد قدميه بالقدم الأخرى وهو يصيح فيها مؤنبًا لأنها أضاعت فرصًا في الشوط الأول".

وأضاف: "الموقف الثاني، كان في بوركينا فاسو أمم أفريقيا 1998، سافرت مع مجموعة من أصدقائي لمشاهدة نهائي البطولة على الطائرة التي أرسلتها مصر للطيران للعودة بالفريق".


وواصل: "فازت مصر بالبطولة وفاز حسام بلقب هداف البطولة، وعدنا مع الفريق في نفس الطائرة، وكان حسام قد تعرض لهجوم من صحفي كبير، رأس إتحاد الكرة لفترة وجيزة فيما بعد".


وأكمل: "كان الصحفي نفسه معنا على نفس الطائرة و في الصف التالي للصف الذي جلس فيه حسام حسن، وأثناء الرحلة ذهبت للكابتن حسام واستئذنت من الذي كان جالسًا بجواره، أن يمنحني فرصة الجلوس لبعض الوقت بجانب اللاعب الأسطورة، فسمح لي".


واختتم الموقف قائلًا: "لما جلست جنب حسام حسن، سألته ماذا تشعر الآن تجاه الكابتن فلان الجالس خلفنا، فما كان من حسام إلا أن اقترب مني حتى لا يسمعنا الصحفي، وحمد الله الذي نصره على كل من هاجموه، مراعيًا وجود الصحفي خلفنا، ودون أن يتعمد استفزاز الصحفي الذي كان قاسيًا عليه قبل البطولة".


وأعترف ماجد سامي أنه توقف عن تشجيع النادي الأهلي، يوم أن رحلا حسام وإبراهيم حسن، ومنحتهما الإدارة فرصة للإنضمام للزمالك، مؤكدًا أنه لم يرى في حياته مثلهما في الإخلاص للقلعة الحمراء.

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