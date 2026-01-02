مفاجآت طلعت مصطفى في 2026.. مدن ما بعد الذكاء الاصطناعي وفنادق عالمية بالأقصر والأهرامات

مع بداية عام 2026، تواصل مجموعة طلعت مصطفى، تعزيز مكانتها كأكبر مطور عقاري في مصر والشرق الأوسط، مع التركيز على تلبية احتياجات السوق السكنية والالتزام بمواعيد التسليم، لتعكس التزامها بالمستثمرين والعملاء على حد سواء، وتستمر المجموعة في تنفيذ مشروعات ضخمة تتنوع بين المدن السكنية، المشاريع التجارية، والفنادق العالمية، ما يعكس استراتيجيتها المتكاملة في تعزيز النمو الاقتصادي.

وتبدأ المجموعة العام بإطلاق مشروع مدينتي الجديد "The Spine"، الوجهة العمرانية المتكاملة في شرق القاهرة على مساحة 2.4 مليون متر مربع، والتي تضم مناطق سكنية وإدارية وتجارية وفندقية، مع الاعتماد على تقنيات ما بعد الذكاء الصناعي لدعم الابتكار والكفاءة في التخطيط العمراني.

وفي مدينة "نور"، تستعد المجموعة لتسليم وحدات المرحلة الأولى خلال 2026، تأكيدًا على التزامها بمواعيد التسليم وبناء الثقة مع العملاء، ويضم المشروع مرافق تعليمية وصحية وتجارية متكاملة، ما يجعله نموذجًا رائدًا للمدن السكنية المتكاملة ويبرز قدرة المجموعة على إدارة المشاريع الضخمة بكفاءة فائقة.

وفي الساحل الشمالي، تستثمر المجموعة 10 مليارات جنيه في مشروع ساوث ميد لإنشاء نحو 200 عمارة ضمن المرحلة الأولى، مستهدفة توفير وحدات سكنية فاخرة وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، بما يعكس حجم الاستثمار الضخم والقدرة على تنفيذ مشروعات على نطاق واسع.

أما القطاع الفندقي، فتواصل المجموعة تطوير فندق فورسيزونز مدينتي وفورسيزونز الأقصر، إلى جانب زيادة الطاقة الفندقية لفندق مينا هاوس بالأهرامات بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، ضمن خطة لتعزيز السياحة الفاخرة وتقديم تجربة فندقية عالمية المستوى.