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أخبار العالم

عندما يضرب أفريقيا.. موجات جديدة لـ كورونا في أوروبا وأمريكا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 12:46 م
تحذيرات من خطر موجات
تحذيرات من خطر موجات جديدة لـ كورونا في أوروبا وأمريكا
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شيماء مصطفى
حذر خبير صحة عالمي من أن أوروبا والولايات المتحدة قد تشهدان ما يصل إلى ثلاث موجات أخرى من فيروس كورونا المستجد، بمجرد أن يسيطر هذا الوباء على إفريقيا.

ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، قال لورانس جوستين، مدير مركز منظمات الصحة العالمية للصحة العامة وحقوق الإنسان، إن تفشي كورونا في العالم النامي قد يعني عودة الفيروس مجددا حتى بعد السيطرة عليه.

واجتاح فيروس كورونا آسيا وأوروبا وأمريكا في الأشهر الأخيرة، لكنه لم يتفشى بشكل كبير في إفريقيا أو شبه القارة.

وأثيرت مخاوف بشأن قدرة الحكومات في أفريقيا على احتواء الفيروس، خاصة مع ضعف وسوء النظام الصحي في البلدان ذات الدخل المنخفض.

وقال جوستين "كوفيد 19 على وشك التفشي في أفريقيا جنوب الصحراء وربما شبه القارة الهندية مثل الانهيار الجليدي".

وأضاف: "حتى لو تمكنت الولايات المتحدة وأوروبا من السيطرة على كورونا، فإذا وصل إلى أجزاء أخرى من العالم وتحديدا تلك المناطق، فسوف يعود الوباء".

وأشار: "في الواقع أتوقع أنه إذا خرج عن نطاق السيطرة فستشهد الولايات المتحدة وأوروبا موجة ثانية وثالثة ورابعة من كورونا".

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" قالت إن هناك أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا في أوروبا.

وتجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ2 مليون إصابة، وفقا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات، حيث تصل حصتها إلى أكثر من ربع إجمالي الإصابات العالمية فقد سجلت 614,246 إصابة و26,064 حالة وفاة.

وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية في عدد الإصابات، بينما تحتل إيطاليا نفس المرتبة من حيث عدد الوفيات.

وبين الدول العشر الأكثر إصابة فرنسا (143,303) ألمانيا (132,210) بريطانيا (93,873) الصين (83 ألفا) إيران (74 ألفا) تركيا (65 ألفا) وبلجيكا (31 ألف).

وتبقى أوروبا القارة الأكثر تضررا جراء الفيروس إذ تحصي أكبر عدد من الإصابات والوفيات، وكلها أرقام لا تمثل سوى جزء من الحصيلة الفعلية لانتشار الفيروس.
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