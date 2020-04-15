AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خادم الحرمين يتخذ قرارات جديدة لمواجهة آثار كورونا على الاقتصاد والقطاع الخاص

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 01:31 م
خادم الحرمين الشريفين
خادم الحرمين الشريفين
Advertisements
القسم الخارجي
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء، عددًا من القرارات الخاصة بمبادرات إضافية لدعم وإعفاء، وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، امتدادًا لجهود الحكومة المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ جميع الإجراءات، لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تداعيات الوباء.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، رفع وزير المالية، وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف محمد بن عبدالله الجدعان، شكره لخادم الحرمين الشريفين  على موافقته على المبادرات الإضافية، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات الاحترازية الإضافية، التي تهدف إلى توفير سيولة نقدية للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، والعمل بشكل مستمر على دراسة آثار وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتحدياتها في عددٍ من القطاعات والمناطق، ودراسة فرص معالجتها سواءً بالدعم أو التحفيز أو غيرهما.

وأوضح أن المبادرات الإضافية التي أعدتها الحكومة تمثّلت في دعم وإعفاءات وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، تأتي امتدادًا لما تم الإعلان عنه من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص خاصةً المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تبعات هذه الجائحة، التي تجاوزت 70 مليار ريال، المتمثلة في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، وتحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال، إضافةً إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.

وأوضح أن المبادرات الإضافية تمثلت فيما يلي:
أولًا: تخصيص مبلغ 50 مليار ريال، لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص.
ثانيًا: تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30% لمدة شهرين (أبريل - مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة.
ثالثًا: السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50% -من قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية لفواتير الأشهر (أبريل، ومايو، ويونيو)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداءً من شهر يناير 2021م مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة.
رابعًا: دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة ومسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الاجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم.
خامسًا: التفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء رقم (649) بتاريخ 13 ذي القعدة 1440هـ، القاضي بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من (51%) من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلي وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية.

وأكد وزير المالية أنه تم تخصيص مبالغ إضافية لقطاع الصحة حسب الحاجة، حيث وصل حجم الدعم للقطاع الصحي إلى 47 مليار ريال إضافي لهدف رفع جاهزية القطاع الصحي وتأمين الأدوية وتشغيل الأسرّة الإضافية وتوفير المستلزمات الطبية الضرورية مثل أجهزة التنفس الاصطناعي وأجهزة ومستلزمات الفحوص المخبرية، وكذلك لتأمين الكوادر الطبية والفنية اللازمة من الداخل والخارج.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمبادرات قوية.. كيف تواجه السعودية كورونا اقتصاديا؟

بـ 32 مليار دولار.... 8 قرارات سعودية لدعم الاقتصاد ضد كورونا ..تعرف عليها

بعد الـ 120 مليارا.. لماذا خصصت السعودية ميزانية طوارئ؟

9 مليارات ريال.. خادم الحرمين يداوي جراح العاملين المتضررين من تداعيات كورونا

بسبب كورونا.. السعودية تعلن تحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص

بأمر خادم الحرمين.. الحكومة تتحمل 60% من رواتب القطاع الخاص.. وتمديد «هوية مقيم» للوافدين داخل وخارج المملكة .. أخبار السعودية

ترشيحاتنا

متهور يخرق قواعد الحجر الصحي من أجل حبيبته.. وهذا هو عقابه

بـ 7 تصريحات.. وزير التموين يسيطر على السوشيال ميديا ويقتل الشائعات.. فيديو

رئيس الوزراء يشدد على استمرار التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية فى شم النسيم

بعيدا عن الليزر .. تخلصى من البواسير بدون جراحة

غدا.. نشاط للرياح المحملة بالأتربة يضرب البلاد يصاحبه سقوط أمطار

الأهالى يحتشدون.. فرض كردون أمنى لتأمين جنازة الشهيد الحوفى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحول إلى مليونير في لحظة.. أمريكي يكتشف إيداع 8 ملايين دولار بحسابه

ميزة جديدة بسبب الحظر.. مد فترة ضمان نيسان ٣ أشهر

رغم إصابتها بالسرطان ومشاكل في الرئة.. مسنة تتغلب على فيروس كورونا