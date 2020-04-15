الجوهري وتأثير شيكابالا وأزمة أحمد فتحي.. 40 تصريحا ناريا من حسام حسن

أجرى حسام حسن، نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، حديثا إعلاميا مطول عبر قناة "أون تايم سبورتس"، تطرق خلاله للحديث عن الأساطير محمود الجوهري، ومحمود الخطيب، وحسن شحاتة، ومشواره التدريبي، وجيل المنتخب الحالي، إلى جانب أزمة أحمد فتحي مع النادي الأهلي.





وجاءت تصريحات حسام حسن كالتالي:





1- جيل كأس العالم 1990 كان الأفضل على جميع المستويات.





2- لا يوجد مدير فني يمكن أن يقارن بالجوهري مع المنتخب الوطني.. الجوهري حالة فريدة ولا يوجد مثيل له.





3- ما حققته في أمم أفريقيا 1998 جاء بفضل الله أولا ثم الجوهري وزملائي.. وقتها حاول البعض هدمي رغم أني كنت في مهمة مع المنتخب الوطني.





4- كنت الوحيد صاحب الخبرة مع هاني رمزي في الجيل الذي توج بأمم أفريقيا 1998.





5- محمود الخطيب، وحسن شحاتة كانا مثلين أعلى بالنسبة لي.





6 - حب الجماهير المصرية أغلى تكريم حصلت عليه طوال مشواري مع كرة القدم.





7 - من الصعب أن أطلب التكريم من أحد بعد كل هذه المسيرة مع المنتخب والأندية.





8 - وجودي ضمن النجوم العالميين في قرعة مونديال روسيا يعكس اهتماما عالميا لم أجده هنا.. هل من الطبيعي دعوة نجوم أفارقة لبطولة تقام في مصر وتجاهلي؟





9 - البعض تجاهل التطوير الذي صنعته أثناء قيادتي لبعض الأندية.





10 - الجانب الفني لي كمدرب لا يقل عن الروح والحماس.





11 - ترك منتخب الأردن خطأ كبير خلال مشواري كمدرب.





12 - تجربتي مع منتخب الأردن لم تشهد أي وقائع خروج عن النص.





13 - توليت قيادة المصري في الجزائر والمغرب دون وجود أي مشاكل.





14 - عدت لقيادة الزمالك رغم النجاحات التي حققتها مع منتخب الأردن.





15 - كنت أريد صنع جيل قادر على إحراز البطولات للزمالك لسنوات.





16- صنع توليفة منسجمة في الزمالك لم يكن بالأمر الهين.





17- الفريق الذي صنعته كان وراء النجاحات التي حققها البرتغالي فيريرا مع الزمالك.





18- اختلاف الفكر وراء الرحيل عن الزمالك في المرة الثانية.





19- لا توجد أي علاقة حاليا مع رئيس الزمالك رغم احترامي للجميع.





20- كنت وراء تألق واكتشاف بعض النجوم مثل شيكابالا، وحسين ياسر، وإسلام عيسى.





21- محمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" وبعض نجوم المنتخب الحاليين يمكن أن يوظفوا بشكل أفضل.





22- منتخب مصر قادر على استثمار وجود صلاح في صفوفه بشكل أكبر بكثير.





23- محمد النني له دور مهم في المنتخب وتطوير أداءه مهمة المدير الفني.





24 - نبيل عماد "دونجا" يستحق الحصول على فرصة أكبر مع المنتخب.





25 - ميدو وعمرو جمال ومصطفى محمد الأقرب لطريقة لعبي ومروان محسن محظوظ.





26- الإصابة عطلت انطلاقة عمرو جمال.





27- مصطفى محمد مهاجم مصر القادم.





28- تأثير شيكابالا كبير جدا في الزمالك.





29- حسام حسن مهاجم سموحة لاعب متميز.





30- باسم مرسي لم يحافظ على نعمة الزمالك.





31- أحمد الشناوي أخطأ كثيرا في حق نفسه.





32- صالح جمعة أخذ أكثر من حجمه والأهلي صبر كثيرا عليه.





33- فايلر صاحب القرار الأول في بقاء أي لاعب في الأهلي من عدمه.





34- ما يؤخذ على إدارة الأهلي تأخرها في التجديد للنجوم الكبار.





35- الأهلي تعامل مع حسام عاشور بشكل محترم.





36- وليد سليمان يستحق التجديد وفتحي أساء التقدير في قراره برفض عرض الأهلي.





37- الأهلي لن يتأثر كثيرا برحيل أحمد فتحي.. لو كنت مكانه لقبلت البقاء في الأهلي ولو كان المقابل 2 مليون فقط.





38- تصرف عبد الله السعيد وأحمد فتحي نابع من كونهما ليس من أبناء الأهلي وتعاملا معه بنفس طريقة تعاملهما مع الإسماعيلي.





39- الأهلي يستحق التتويج بالدوري حتى لو ألغي الموسم.



