بعد هجومها على العمالة اليومية.. تعرف على عمر داليا البحيرى الحقيقى وعدد زيجاتها

داليا البحيري تزوجت ثلاث مرات الأولى من رجل أعمال وأنجبت منه خديجة ولكنها توفيت قبل أن تكمل عامها الأول والثانية من الراحل فريد المرشدي وأنجبت منه ابنتها قسمت، وانفصلت عنه قبل رحيله بعد تعرضه لحادث بسيارته.

داليا البحيري تزوجت ثلاث مرات الأولى من رجل أعمال وأنجبت منه خديجة ولكنها توفيت قبل أن تكمل عامها الأول والثانية من الراحل فريد المرشدي وأنجبت منه ابنتها قسمت، وانفصلت عنه قبل رحيله بعد تعرضه لحادث بسيارته.

أما الزيجة الثالثة من رجل أعمال يدعى حسن سامي وهذه الزيجة مستمرة حتى الآن.





داليا البحيري شاركت في بطولة العديد من الأفلام منها: السفارة في العمارة وحريم كريم والغواص ومحامي خلع، كما شاركت في بطولة الكثير من المسلسلات أبرزها يوميات زوجة مفروسة والقاصرات وصرخة أنثى.



