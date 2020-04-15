AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد هجومها على العمالة اليومية.. تعرف على عمر داليا البحيرى الحقيقى وعدد زيجاتها

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 02:20 م
داليا البحيرى
داليا البحيرى
Advertisements
أحمد إبراهيم
تصدرت الفنانة داليا البحيرى تريند محرك البحث جوجل وذلك بعد هجومها على العمالة اليومية وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل ودفعها أيضا لتوضيح سبب حديثها عن العمالة اليومية. 

داليا البحيرى من مواليد 1970 أى أن عمرها حاليا 50 عاما وهى من الفنانات اللاتى يحرصن على تقديم الأعمال الفنية التى تتناسب وتتلائم مع المجتمع المصرى. 

داليا البحيري تزوجت ثلاث مرات الأولى من رجل أعمال وأنجبت منه خديجة ولكنها توفيت قبل أن تكمل عامها الأول والثانية من الراحل فريد المرشدي وأنجبت منه ابنتها قسمت، وانفصلت عنه قبل رحيله بعد تعرضه لحادث بسيارته.

أما الزيجة الثالثة من رجل أعمال يدعى حسن سامي وهذه الزيجة مستمرة حتى الآن.

داليا البحيري شاركت في بطولة العديد من الأفلام منها: السفارة في العمارة وحريم كريم والغواص ومحامي خلع، كما شاركت في بطولة الكثير من المسلسلات أبرزها يوميات زوجة مفروسة والقاصرات وصرخة أنثى.

وتقدم داليا البحيرى هذا العام مسلسل "فلانتينو" والذى يقوم ببطولته عادل امام وحمدى الميرغنى ودلال عبد العزيز وتاليف ايمن بهجت قمر واخراج رامى امام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأول انتحر والأخير اعتزلت بسببه.. فى عيد ميلاد حنان ترك تعرف على أزواجها

تعرف على قناة عرض مسلسل فلانتينو لـ عادل إمام .. شاهد

هجوم على داليا البحيرى بعد تدوينة العمالة اليومية

ترشيحاتنا

البورصة إجازة يومي الأحد والاثنين بمناسبة عيد القيامة وشم النسيم

في ذكرى ميلاد عبد الفتاح القصري.. عاش حياة مأساوية.. عدد زيجاته

بمكونات طبيعية.. أسرع 3 طرق لتنظيف طاسة القلي المحروقة

فى ذكرى ميلاد خيرية أحمد.. شقيقتها فنانة شهيرة والسرطان أنهى حياتها

من باس على رجلي لـ غرامة الفيفا.. قصة أزمة حمدي النقاز مع الزمالك كاملة

غدا.. نشاط للرياح المحملة بالأتربة يضرب البلاد يصاحبه سقوط أمطار

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقبعة مختلفة.. كارول سماحة تتألق بإطلالة كاجوال تخطف الأنظار.. شاهد

هنتغدى إيه.. مكرونة بالبشاميل والجبن مع الكبدة البانيه اللذيذة

حفيد عمر الشريف يثير الجدل بصور جديدة