بعد هجومها على العمالة اليومية.. تعرف على عمر داليا البحيرى الحقيقى وعدد زيجاتها

تصدرت الفنانة داليا البحيرى تريند محرك البحث جوجل وذلك بعد هجومها على العمالة اليومية وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل ودفعها أيضا لتوضيح سبب حديثها عن العمالة اليومية.
داليا البحيرى من مواليد 1970 أى أن عمرها حاليا 50 عاما وهى من الفنانات اللاتى يحرصن على تقديم الأعمال الفنية التى تتناسب وتتلائم مع المجتمع المصرى.
داليا البحيري تزوجت ثلاث مرات الأولى من رجل أعمال وأنجبت منه خديجة ولكنها توفيت قبل أن تكمل عامها الأول والثانية من الراحل فريد المرشدي وأنجبت منه ابنتها قسمت، وانفصلت عنه قبل رحيله بعد تعرضه لحادث بسيارته.
أما الزيجة الثالثة من رجل أعمال يدعى حسن سامي وهذه الزيجة مستمرة حتى الآن.
داليا البحيري شاركت في بطولة العديد من الأفلام منها: السفارة في العمارة وحريم كريم والغواص ومحامي خلع، كما شاركت في بطولة الكثير من المسلسلات أبرزها يوميات زوجة مفروسة والقاصرات وصرخة أنثى.
وتقدم داليا البحيرى هذا العام مسلسل "فلانتينو" والذى يقوم ببطولته عادل امام وحمدى الميرغنى ودلال عبد العزيز وتاليف ايمن بهجت قمر واخراج رامى امام.