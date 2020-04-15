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محافظات

تحرير 15 مخالفة بأسواق جنوب الأقصر.. صور

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:06 م
تحرير 15 مخالفة باسواق
تحرير 15 مخالفة باسواق جنوب الاقصر
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شمس يونس
أعلن محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر بأنه مجهودات اللجنة التي تم تشكيلها للمرور على المحلات التجارية لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار ومنع محاولات الاحتكار أو الاستغلال، وذلك بالتنسيق مع نواب المركز وإدارة التموين بإسنا والطب البيطرى والصحة والمسطحات وإدارة البيئة بالمركز وقسم الإشغالات وشرطة المرافق.

وأسفرت الحملة اليوم عن تحرير إدارة التموين  6 محاضر مخالفات تموينية، وتحرير شرطة المرافق وقسم الإشغالات  6 محاضر مخالفة إشغال طريق متنوع، وتحرير قسم الرخص بالمركز 3 مخالفات لمخازن سلع تعمل بدون ترخيص تم رصدها أثناء مرور الحملة.

وأكد رئيس المركز بأن الحملة مستمرة يوميا لضبط الأسواق والأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من التموين والصحة والطب البيطري والمسطحات وإدارة البيئة.
تحرير 15 مخالفة بأسواق جنوب الأقصر.. صور
تحرير 15 مخالفة بأسواق جنوب الأقصر.. صور
تحرير 15 مخالفة بأسواق جنوب الأقصر.. صور
تحرير 15 مخالفة بأسواق جنوب الأقصر.. صور
تحرير 15 مخالفة بأسواق جنوب الأقصر.. صور
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