تحرير 15 مخالفة بأسواق جنوب الأقصر.. صور

أعلن محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر بأنه مجهودات اللجنة التي تم تشكيلها للمرور على المحلات التجارية لضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار ومنع محاولات الاحتكار أو الاستغلال، وذلك بالتنسيق مع نواب المركز وإدارة التموين بإسنا والطب البيطرى والصحة والمسطحات وإدارة البيئة بالمركز وقسم الإشغالات وشرطة المرافق.





وأسفرت الحملة اليوم عن تحرير إدارة التموين 6 محاضر مخالفات تموينية، و تحرير شرطة المرافق وقسم الإشغالات 6 محاضر مخالفة إشغال طريق متنوع، و تحرير قسم الرخص بالمركز 3 مخالفات لمخازن سلع تعمل بدون ترخيص تم رصدها أثناء مرور الحملة.





وأكد رئيس المركز بأن الحملة مستمرة يوميا لضبط الأسواق والأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من التموين والصحة والطب البيطري والمسطحات وإدارة البيئة.