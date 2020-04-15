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توك شو

شاهد.. مسن عمره 84 عاما يتطوع لاختبار لقاح كورونا عليه

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:52 م
صدى البلد
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آيات أحمد
أطلق العلماء الصينيون المرحلة الثانية من التجارب السريرية على لقاح ضد كورونا الأحد الماضي في مدينة ووهان، مهد كورونا، بمشاركة 500 متطوع، أكبرهم سنا رجل عمره 84 سنة.

وعرضت فضائية " روسيا اليوم" لقطات  لمسن عمره 84 عاما يتطوع لاختبار لقاح كورونا عليه.

وذكرت تقارير إعلامية، أن هناك 3 لقاحات محتملة لفيروس كورونا المستجد "تحقق نتائج واعدة"، في اختبارات مبكرة على متطوعين في الصين والولايات المتحدة.


وذكرت وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية، أن شركة "كانسينو بيولوجيكس" باشرت تجارب المرحلة الثانية للقاح محتمل ضد مرض "كوفيد 19"، فيما أعلن في أميركا أيضا عن تجهيز أحد المتطوعين لتلقي جرعة ثانية من اللقاح التجربيي بعد أن تلقى الجرعة الأولى في شهر مارس الماضي.

وبحسب شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية، فإن الاختبارات الأولية تركز حاليا على الأمان لمتلقي اللقاحات، لكن الانتقال إلى المرحلة الثانية يعد خطوة حاسمة تسمح باختبار اللقاحات لدى العديد من الأشخاص للبحث عن علامات تحميهم من العدوى.
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