اجازة شم النسيم في مصر.. تعرف على قرارات البنوك والبورصة والجهات الاقتصادية

اجازة شم النسيم في مصر تم الإعلان عنها من قبل العديد من الجهات الاقتصادية، حيث أنه بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر ومنح اجازة شم النسيم يومي الأحد والاثنين ١٩ و ٢٠ ابريل ٢٠٢٠ المقبلين.





وتقرر بناء على اجازة شم النسيم أن يستأنف العمل في البنوك المحلية بمصر صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢١ ابريل ٢٠٢٠، وذلك عقب إنتهاء اجازة شم النسيم المقررة من الدولة.









كما قررت البورصة المصرية منح اجازة شم النسيم وتعطيل التداول يومي الأحد والاثنين 19 و20 أبريل 2020، بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، ومن المقرر أن تستأنف البورصة العمل عقب اجازة شم النسيم صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2020.









بسبب اجازة شم النسيم وفي إطار حرص جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر علي صحة وسلامة سكان المدينة، والوقاية من فيروس كورونا، قرر المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز المدينة، استمرار غلق كافة النوادى و الملاهى والمتنزهات وإغلاق كافة المسطحات الخضراء بالمدينة خلال اجازة شم النسيم في مصر.









كما تقرر منع أي مظاهر للاحتفال خلال الفترة القادمة، وخصوصا خلال فترة أعياد الربيع اجازة شم النسيم لمنع كافة أشكال التزاحم والتكدس والاختلاط، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ومنعًا لإنتشار الفيروس.





وناشد رئيس الجهاز سكان المدينة التزام المنازل خلال تلك الفترة فترة اجازة شم النسيم في مصر لحماية أنفسهم و حفاظا على سلامتهم.



