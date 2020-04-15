اجازة شم النسيم في مصر.. تعرف على قرارات البنوك والبورصة والجهات الاقتصادية

اجازة شم النسيم في مصر تم الإعلان عنها من قبل العديد من الجهات الاقتصادية، حيث أنه بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، تقرر تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر ومنح اجازة شم النسيم يومي الأحد والاثنين ١٩ و ٢٠ ابريل ٢٠٢٠ المقبلين.
وتقرر بناء على اجازة شم النسيم أن يستأنف العمل في البنوك المحلية بمصر صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢١ ابريل ٢٠٢٠، وذلك عقب إنتهاء اجازة شم النسيم المقررة من الدولة.
كما قررت البورصة المصرية منح اجازة شم النسيم وتعطيل التداول يومي الأحد والاثنين 19 و20 أبريل 2020، بمناسبة عيد القيامة المجيد وشم النسيم، ومن المقرر أن تستأنف البورصة العمل عقب اجازة شم النسيم صباح يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2020.
بسبب اجازة شم النسيم وفي إطار حرص جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر علي صحة وسلامة سكان المدينة، والوقاية من فيروس كورونا، قرر المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز المدينة، استمرار غلق كافة النوادى و الملاهى والمتنزهات وإغلاق كافة المسطحات الخضراء بالمدينة خلال اجازة شم النسيم في مصر.
كما تقرر منع أي مظاهر للاحتفال خلال الفترة القادمة، وخصوصا خلال فترة أعياد الربيع اجازة شم النسيم لمنع كافة أشكال التزاحم والتكدس والاختلاط، حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ومنعًا لإنتشار الفيروس.
وناشد رئيس الجهاز سكان المدينة التزام المنازل خلال تلك الفترة فترة اجازة شم النسيم في مصر لحماية أنفسهم و حفاظا على سلامتهم.
كلف الدكتور مصطفى مدبولي المحافظين خلال اجازة شم النسيم بالغلق الكامل ودون تهاون لأية حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، وأية أماكن قد تشهد تجمعات، وتشديد المتابعة في المحافظات الساحلية أو التي بها مراكب نيلية، وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء، وردع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة، بأقصى درجات القوة، بالتعاون مع مديريات الأمن، قائلًا للمحافظين: أنتم مسئولون مسئولية كاملة عن تطبيق هذا الموضوع، فيما يخص إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فحتى هذه اللحظة الأمر تحت السيطرة، وتحقيق نتائج أفضل يرتبط بصورة كبيرة بعدم إفساح المجال لأية تجمعات.
وأشار رئيس الوزراء لما شهدناه من هجمات على مناطق تبين أن بها مجموعات إرهابية، والتي تمكنت الدولة من ترصدها، حيث كانت تعد لتنتهز فرصة أيام الأعياد لتنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية، وقد تابعنا أمس العمليات التي قامت بها وزارة الداخلية، متوجها بالشكر والتقدير لرجال الشرطة البواسل، والأبطال الذين يسقطون شهداء في هذه العمليات، موجهًا المحافظين بالتنسيق مع مديري الأمن والتحلي بأعلى درجات اليقظة، والالتزام بعمليات التأمين.
كما اطمأن رئيس الوزراء من المحافظين على توافر السلع الغذائية والمواد البترولية، والمستلزمات الطبية، حيث أكدوا وجود مخزون كافٍ، ولا توجد مشكلة، كما يتم التواصل مع الوزارات والجهات المعنية لاستكمال ما يتم الاحتياج إليه.
وأكد المحافظون استمرار شن حملات الرقابة على الأسواق؛ لضبط الأسعار والتعامل بحسم مع المتاجرين بالسلع، أو من يقومون بتخزينها بهدف رفع أسعارها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية، وسيتم تكثيف الحملات، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم.
كما أوضح المحافظون انتظام صرف المنحة التي وجه بها رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة، ولا توجد مشكلات حتى الآن، كما تم توزيع كميات كبيرة من المساعدات العينية على الأسر الأكثر احتياجا بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية، ووزارة التضامن الاجتماعي.
وشدد المحافظون على أنه تم إصدار قرارات بغلق تام لجميع الشواطئ، والمتنزهات، والحدائق العامة، وكذا منع الاحتفالات، كما تم التنبيه على القرى السياحية بذلك؛ منعًا للاختلاط والتزاحم، خاصة في شم النسيم، وحماية للمواطنين، كما تم إصدار قرارات بمنع إقامة موائد الرحمن والخيام الرمضانية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد.
وأوضح المحافظون أن جميع المصانع تعمل بكامل طاقتها، وكذا مشروعات التشييد والبناء، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، حماية للعاملين، كما أن جميع الموانئ تعمل على مدار اليوم بصورة كاملة.
وخلال الاجتماع، استعرض المحافظون موقف الحالات المصابة بفيروس "كورونا" بكل محافظة، وكذا المشتبه بها، والمخالطين، وأكدوا أنه تم الانتهاء من تجهيز عدد من المدن الجامعية ونُزل الشباب لاستقبال أي حالات مصابة بالفيروس، بدون أعراض يتم تحويلها من وزارة الصحة، كما أعلنوا أن هناك مستشفيات جاهزة للافتتاح قريبًا.