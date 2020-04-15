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ثقافة

بعد تعرضه لأزمة صحية.. معلومات لا تعرفها عن القاص سعيد الكفراوي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:36 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي

تعرض القاص الكبير سعيد الكفراوى لوعكة صحية، دعت إلى نقله لأحد المستشفيات، الذي سارع في علاجه، نتيجة جفاف في الجسم، والذى يأتي للإنسان لعدم شرب المياه والسوائل لفترة طويلة.

 

ويخضع الكفراوى، الآن للعلاج ونظام غذائى  حدده له الأطباء، ليساعده أكثر على الشفاء.

 

سعيد الكفراوي، ولد فى قرية كفر حجازى بالمحلة الكبرى سنة 1942، ونشأ فيها، وبدأ اهتمامه بالأدب مبكرًا، فكون فى بداية الستينيات ناديًا أدبيًا فى قصر ثقافة المحلة الكبرى مع أصدقائه الدكتور جابر عصفور ومحمد المنسى قنديل وصنع الله إبراهيم ونصر حامد أبو زيد ومحمد صالح وفريد أبو سعدة، قبل أن يعرف الكفراوى طريقه إلى مجلس نجيب محفوظ على مقهى ريش بالقاهرة.

 

وتعرض الكفراوي للاعتقال سنة 1970، قبيل أيام من وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، بسبب قصة كتبها، وبعد خروجه من المعتقل حكى ما حدث له لنجيب محفوظ، الذى استوحى منه شخصية إسماعيل الشيخ فى روايته "الكرنك"، بدأ كتابة القصة القصيرة من الستينيات، لكن أولى مجموعاته القصصية لم تنشر إلا فى الثمانينيات، وترجمت أعماله إلى الإنجليزية والفرنسية والألمانية والتركية والسويدية والدنماركية.

 

ومن مؤلفات الكفراوي، مدينة الموت الجميل (1985)، ستر العورة (1989)، سدرة المنتهى (1990)، مجرى العيون (1994)، دوائر من حنين (1997)، كُشك الموسيقى، يا قلب مين يشتريك، البغدادية، زبيدة والوحش (2015) وغيرها.

 

وحصل الكفراوي على العديد من الجوائز منها، جائزة السلطان قابوس بن سعيد للقصة القصيرة عن مجموعته القصصية "البغدادية"، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب (مصر، 2016).


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