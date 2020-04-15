مجموعة العشرين تخصص 7 تريليونات دولار لمواجهة كورونا

أعلن وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن مجموعة العشرين الاقتصادية خصصت 7 تريليونات دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19".





وبحسب "العربية"، قال الجدعان إن لدى السعودية استراتيجية واضحة للتعامل مع الوباء وأنها ستتجاوز هذه الأزمة وتخرج أكثر تعافيا، "نسعى إلى تجاوز الأزمة وتحقيق التعافي الاقتصادي مستقبلا، حيث أن وباء كورونا قد ألقى بثقله على شعوبنا واقتصاداتنا".





وأشار إلى أن المملكة اتخذت تدابير احترازية بينها 50 مليار ريال لدعم القطاع الصحي.





وقال إن مجموعة العشرين مصممة على مواجهة تداعيات كورونا، وأن خطة العمل تشمل مبادرات بينها حزمة صندوق النقد الدولي.





وأضاف وزير المالية السعودي أنه جرى العمل على توفير مساعدات مالية للدول النامية، حيث خصصت مجموعة العشرين 20 تريليون دولار.





وكانت مجموعة العشرين اتفقت مع نادي باريس على أسس تأجيل مستحقات الدول الأكثر فقرا، ودعت المقرضين من القطاع الخاص للمساهمة بتخفيف أعباء الدول الفقيرة.











