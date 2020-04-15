AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لطلاب 2 إعدادي.. طريقة إعداد بحث الزيادة السكانية والامن الغذائي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 06:01 م
أبحاث
أبحاث
Advertisements
ياســـمين بدوي
الزيادة السكانية والامن الغذائي  .. من أبرز الموضوعات البحثية التي حددتها  وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الثاني الإعدادي ، لتقييمهم خلال العام الدراسي الحالي في ظل ظروف تعليق الدراسة ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن أبرز أساسيات كتابة هذا البحث اتباع ما يلي :

-أن يكون ملخص البحث من 70 إلى 80 كلمة 
- أن يكون موضوع البحث من 700 إلى 800 كلمة
- عدد الكلمات الانجليزية في البحث من 40 إلى 60 كلمة

ووفقا لما أوضحته وزارة التربية و التعليم ، لابد لإعداد بحث عن الزيادة السكانية و الامن الغذائي ، ان يتبع الطالب الاتي :

- لابد أن يوضح الطالب العلاقة بين الزيادة السكانية والامن الغذائي مع ذكر أمثلة من التاريخ الإسلامي لتأمين الغذاء للسكان ، وأمثلة أخرى لتأثير الموجات الصوتية في مجال السكان... وهنا يمكن أن ببحث الطالب في المكتبة الرقمية عن الكلمات المفتاحية مثل الزيادة السكانية ، وتأثير الموجات الصوتية في مجال السكان

- لابد للطالب أن يكتب لوحة إرشادية باللغة العربية واحد اللغات الأجنبية تتضمن مقترحات لحل مشكلة الزيادة السكانية.

-  ولابد للطالب أن يقوم بالبحث عن المقادير الجبرية واستخداماتها في حساب عدد المواليد والوفيات والذكور والإناث ، وأن يستعين بما درسه في الرياضيات لتمثيل البيانات السكانية والتنبؤ بتعداد السكان المستقبلي من خلال نسب الزيادة الحالية .

- وعلى الطالب أن يقوم بكتابة مقال قصير باللغة العربية يقوم فيها بتوعية مجتمعه المحيط عن الآثار السلبية للزيادة السكانية ثم يقوم الطالب بترجمة بعض العبارات منه إلى أحد اللغات الاجنبية.

ولتحميل القالب الخاص بعمل هذا البحث يمكن اتباع الخطوات التالية :

- ادخل على رابط القوالب البحثية للمراحل الاساسية على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا
- في خانة المرحلة المرحلة الدراسية اختر (المرحلة الاعدادية)
- في خانة الصف الدراسي اختر (الصف الثاني)
- ضع السهم على القالب الثاني ثم اضغط على تحميل 

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد ارشادات هامة يجب على الطلاب اتباعها لضمان قبول البحث :

- على الطالب أن يختار مشروعا ويفكر في كيفية توظيف كل تعلمه في المواد الدراسية المختلفة في هذا المشروع

- يمكن للطالب أن يعمل في البحث منفردا أو ضمن مجموعة لا تزيد على 5 طلاب.

ولكي يضمن الطالب قبول بحثه المقدم ، لابد من اتباع الآتي :

- كتابة عنوان جذاب للمشروع

- عرض المشروع بطريقة منظمة

- استخدام مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة التي درسها الطالب

- لابد من الالتزام بعدد الكلمات المحدد

- لابد أن يتم الالتزام بجميع محاور المشروع البحثي

- لابد من مراعاة القواعد النحوية والاملائية و علامات الترقيم

- سيتم رفض أي بحث اذا تطابق مع غيره
لطلاب 2 إعدادي.. طريقة إعداد بحث الزيادة السكانية والامن الغذائي
لطلاب 2 إعدادي.. طريقة إعداد بحث الزيادة السكانية والامن الغذائي
لطلاب 2 إعدادي.. طريقة إعداد بحث الزيادة السكانية والامن الغذائي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما اللغة المتوجّب على الطالب الالتزام بها في كتابة البحث؟.. وزير التعليم يجيب

25 سؤالا وإجابة .. دليل كامل يجيب عن استفسارات أولياء الأمور بشأن المشروعات البحثية

شوقي: طلاب "أبناؤنا في الخارج" يسري عليهم نفس محاور المشروعات البحثية المعلنة اليوم

لطلاب المدارس.. خطوات بسيطة تسهل عملية استخدام المكتبة الرقمية في إعداد المشروع البحثي

ما الفرق بين بنك المعرفة المصري والمكتبة الرقمية .. وأيهما أسهل للطلاب في إعداد الأبحاث؟

كل ما تريد معرفته عن أبحاث الصف الثاني الإعدادي.. وروابط تحميل قوالبها

ترشيحاتنا

تفاصيل زيارة وزير الداخلية للضابط المصاب في حادث الأميرية الإرهابي.. صور

يتواجد في 12 مكانا.. دراسة جديدة تكشف دورة حياة فيروس كورونا داخل السيارة

فنانة شهيرة تنجو من حريق هائل فى منزلها

بعد إخلاء سبيلها من قضية مخدرات.. أحدث ظهور لبطلة فيلم اللى بالى بالك

أخبار الفن.. وفاة فنان شهير.. أحدث ظهور لبطلة اللي بالي بالك بعد قضية المخدرات

رجاء الجداوي ترد على ارتدائها للحجاب في رمضان

AdvertisementS

الصحة العالمية: 3 لقاحات لـ كورونا في مرحلة التجارب السريرية و70 قيد التطوير

لمدة 10 أيام.. غلق كامل لـ 4 مدن في الدقهلية

بقالنا 20 سنة بناكل عندهم.. كواليس سقوط 3 محلات تقدم لحوم الحمير بالقاهرة

تشييع جثمان الشهيد الحوفى في جنازة عسكرية مهيبة.. شاهد

أشادت بكفاءة أجهزة الأمن ..السعودية تعزى مصر فى شهيد الأميرية

مصدر أمني: رصاصة في الكتف الأيسر وراء إصابة ضابط حادث الأميرية الإرهابي.. وحالته مستقرة

تعود لـ 2018.. مراسلات سرية مسربة تكشف تحذيرات أمريكية من جائحة معمل ووهان

غدا.. نشاط للرياح المحملة بالأتربة يضرب البلاد يصاحبه سقوط أمطار

قرار جمهورى بالعفو باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء

بعد إخلاء سبيلها من قضية مخدرات.. أحدث ظهور لبطلة فيلم اللى بالى بالك

بعد اكتشاف 4 إصابات بـ كورونا.. بنك مصر يغلق فرع البدرشين اسبوعًا .. تفاصيل

أخبار الفن.. وفاة فنان شهير.. أحدث ظهور لبطلة اللي بالي بالك بعد قضية المخدرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة محمد رمضان الأكبر منافسة.. مواصفات لامبورجيني هوراكان ايفو الخارقة

انتبهي لها.. 4 أخطاء تفسد السينابون عند تحضيره.. تعرفي عليها

كورونا يحرم مراهقة من والديها.. الأم توفيت والأب يصارع الموت بالعناية المركزة