لطلاب 2 إعدادي.. طريقة إعداد بحث الزيادة السكانية والامن الغذائي

الزيادة السكانية والامن الغذائي .. من أبرز الموضوعات البحثية التي حددتها وزارة التربية والتعليم لطلاب الصف الثاني الإعدادي ، لتقييمهم خلال العام الدراسي الحالي في ظل ظروف تعليق الدراسة ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ومن أبرز أساسيات كتابة هذا البحث اتباع ما يلي :

-أن يكون ملخص البحث من 70 إلى 80 كلمة - أن يكون موضوع البحث من 700 إلى 800 كلمة - عدد الكلمات الانجليزية في البحث من 40 إلى 60 كلمة





ووفقا لما أوضحته وزارة التربية و التعليم ، لابد لإعداد بحث عن الزيادة السكانية و الامن الغذائي ، ان يتبع الطالب الاتي :





- لابد أن يوضح الطالب العلاقة بين الزيادة السكانية والامن الغذائي مع ذكر أمثلة من التاريخ الإسلامي لتأمين الغذاء للسكان ، وأمثلة أخرى لتأثير الموجات الصوتية في مجال السكان... وهنا يمكن أن ببحث الطالب في المكتبة الرقمية عن الكلمات المفتاحية مثل الزيادة السكانية ، وتأثير الموجات الصوتية في مجال السكان





- لابد للطالب أن يكتب لوحة إرشادية باللغة العربية واحد اللغات الأجنبية تتضمن مقترحات لحل مشكلة الزيادة السكانية.





- ولابد للطالب أن يقوم بالبحث عن المقادير الجبرية واستخداماتها في حساب عدد المواليد والوفيات والذكور والإناث ، و أن يستعين بما درسه في الرياضيات لتمثيل البيانات السكانية والتنبؤ بتعداد السكان المستقبلي من خلال نسب الزيادة الحالية .





- وعلى الطالب أن يقوم بكتابة مقال قصير باللغة العربية يقوم فيها بتوعية مجتمعه المحيط عن الآثار السلبية للزيادة السكانية ثم يقوم الطالب بترجمة بعض العبارات منه إلى أحد اللغات الاجنبية.



