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تعليم

كل ما تريد معرفته عن أبحاث الصف الثاني الإعدادي.. وروابط تحميل قوالبها

الأحد 12/أبريل/2020 - 12:19 م
ابحاث الصف الثاني
ابحاث الصف الثاني الاعدادي
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ياســـمين بدوي
حدّدت وزارة التربية والتعليم أبحاث الصف الثاني الإعدادي المطلوبة من الطلاب لتقييمهم خلال العام الدراسي الحالي في ظل ظروف تعليق الدراسة.

وتمثلت مشروعات أبحاث الصف الثاني الاعدادي المتاح أمام كل طالب اختبار موضوع واحد فقط منها في: تحسين البيئة العلمية والتكنولوجية، أو الزيادة السكانية والأمن الغذائي، أو البيئة.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد إرشادات لمساعدة الطلاب على عمل ابحاث الصف الثاني الاعدادي:

-على الطالب أن يختار مشروعا ويفكر في كيفية توظيف كل تعلمه في المواد الدراسية المختلفة في هذا المشروع
-لابد للطالب أن يراعي القواعد النحوية والاملائية وعلامات الترقيم
-يمكن للطالب أن يعمل في البحث منفردا أو ضمن مجموعة لا تزيد على 5 طلاب.


فالمطلوب أنه في ضوء دراسة الطالب والمصادر المتاحة أن يقوم بإعداد مشروع بحثي يتضمن : استعراض لكيفية استخدام التكنولوجيا المستخدمة في الزراعة بما فيها الموجات الصوتية لزيادة إنتاج المحاصيل الزراعية وحمايتها، وزراعة المحاصيل الموسمية طوال العام.

وهنا على الطالب أن يبحث بكلمات مثل استخدام الموجات الصوتية في إنتاج المحاصيل الزراعية

وعلى الطالب أن يخطط لمشروع يستخدم التكنولوجيا في مجال الزراعة أو مجال الموجات الصوتية ، وبيان فوائد المشروع للمجتمع مع الاستعانة بما درسه في مجال الرياضيات ، للتعبير عن أحد جوانب مشروعه البحثي ، كما يجب على الطالب أن يصمم بوستر مستخدما الأشكال الهندسية التي درسها يوضح أثر التكنولوجيا في حياتنا باللغة العربية وأحد اللغات الاجنبية ، كما انه لابد وأن يتخيل الطالب نفسه مسئول عن إدارة موارد وثروات الوطن العربي ويكتب المشكلات التي تواجه الوطن العربي فيما يخص هذه الموارد في المجالات المختلفة وجهود الدول في الحفاظ عليها ثم يقترح الطالب حلا لإحدى هذه المشكلات معتمدا على استخدام التكنولوجيا.

ولتحميل القالب الخاص بعمل هذا البحث يمكن الضغط هنا 


 فلابد أن يوضح الطالب العلاقة بين الزيادة السكانية والامن الغذائس مع ذكر أمثلة من التاريخ الإسلامي لتأمين الغذاء للسكان ، وأمثلة أخرى لتأثير الموجات الصوتية في مجال السكان.

وهنا يمكن أن ببحث الطالب في المكتبة الرقمية عن الكلمات المفتاحية مثل الزيادة السكانية ، وتأثير الموجات الصوتية في مجال السكان
كما أنه مطلوب من الطالب كتابة لوحة إرشادية باللغة العربية واحد اللغات الأجنبية تتضمن مقترحات لحل مشكلة الزيادة السكانية ، والبحث عن المقادير الجبرية واستخداماتها في حساب عدد المواليد والوفيات والذكور والإناث، وعلى الطالب أن يستعين بما درسه في الرياضيات لتمثيل البيانات السكانية والتنبؤ بتعداد السكان المستقبلي من خلال نسب الزيادة الحالية ، وكتابة مقال قصير باللغة العربية يقوم فيها بتوعية مجتمعه المحيط عن الآثار السلبية للزيادة السكانية ثم يقوم الطالب بترجمة بعض العبارات منه إلى أحد اللغات الاجنبية.

ولتحميل القالب الخاص بعمل هذا البحث يمكن الضغط هنا 



فالمطلوب أن يقوم الطالب برصد تباين الموجات الصوتية وأثارها السلبية والايجابية على البيئة ، وبعض المشكلات التي يتعرض لها الوطن العربي وكيفية التغلب عليها بإستخدام التكنولوجيا ، وتوظيف الاشكال الهندسية المختلفة المستخدمة في صناعة السيراميك وحساب محيط ومساحة كل شكل بأبعاد مناسبة.

كما انه مطلوب من الطالب كتابة لوجة ارشادية باللغة الهربية واحد اللغات الاجنبية تتضمن مقترحات الحفاظ على البيئة ، والاستعانة بما درسه الطالب في مجال الرياضيات للتعبير حسابيا او بيانيا عن أحد جوانب مشروعه البحثي ، وكتابة مقالا قصيرا يوضح فيه المعلومات والمفاهيم التي توصل إليها من خلال مشروعه البحثي.

ويشترط في ابحاث الصف الثاني الاعدادي أن يكون عدد كلمات الملخص من 70 إلى 80 كلمة ، وعدد كلمات الموضوع من 700 إلى 800 كلمة 

ولتحميل القالب الخاص بعمل هذا البحث يمكن الضغط هنا 
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