الإمارات تسجل 432 إصابة جديدة بـ كورونا و5 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة في الإمارات ارتفاع أعداد إصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، سجلت وزارة الصحة في الإمارات 432 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 5365 حالة.





كما سجلت 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الوفيات في الإمارات إلى 33 شخصا.





وقالت الوزارة إن عدد حالات الشفاء في البلاد تجاوز حاجز الـ1000 حالة، بعد تسجيل 101 حالة شفاء جديدة.





وأوضحت أن عدد المصابين من جنسيات مختلفة، جميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.





كما أن حالات الوفاة الجديدة لمصابين من جنسيات مختلفة شملت 3 آسيويين ومصابا عربيا ومصابا خليجيا وذلك نتيجة لتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصةً وأنهم كانوا يعانون أمراضا مزمنة.