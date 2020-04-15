بسبب 4 جنود أمريكان .. حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول تصل تولون للحجر الصحي

أعلنت وسائل إعلام فرنسية منذ قليل وصول حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديجول الى ميناء تولون وعلى متنها أشخاص يحملون فيروس كورونا كوفيد 19 القاتل.





وتم وضع أربعة بحارة أمريكيين تم تشخيصهم مصابين بفيروس كورونا على متن حاملة طائرات فرنسية في الحجر الصحي بعد الكشف عن حالتهم، ولكن سرعان ما أدى ذلك الى اصابة الكثير على متنها وتم خضوعهم جميعا للعزل في الحجر الصحي بفرنسا.









ويذكر أن اثنين من الاربعة بحارة الأمريكيين ثبتت إصابتهما بالفيروس القاتل، وفقًا للبحرية الأمريكية.









ويوجد على متن الناقلة الفرنسية الرائد شارل ديجول حوالي 2100 بحار سيتم إجلاؤهم وعزلهم. ويأتي ذلك بعد اكتشاف ما لا يقل عن 40 حالة من حالات الإصابة بالفيروس بعد تدريبات الناتو في الدنمارك إلى جانب القوات المسلحة البريطانية.









وقال متحدث باسم البحرية الامريكية لشبكة CNN في بيان إن "اثنين من أربعة بحارة أمريكيين تم تعيينهم لحاملة الطائرات الفرنسية التي تعمل بالطاقة النووية FS Charles de Gaulle (R91) ثبتت إصابتهم بـ COVID19 ويتلقون رعاية طبية ممتازة من الدولة المضيفة في المنشآت الفرنسية.









لم يكن من المعروف للجمهور سابقًا أن الأفراد العسكريين الأمريكيين كانوا على متن السفينة ، ولكن من الشائع أن يكونوا قد خدموا في السفن الحليفة من أجل تعزيز العلاقات بين القوات المتحالفة.