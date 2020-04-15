محافظ الشرقية: الناس مش قادرة تستوعب خطورة التزاحم

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه خلال متابعته لسير عملية صرف منحة الـ 500 جنيه، للعمالة غير المنتظمة، تلقى بلاغات من 5 مراكز بالمحافظة عليها تجمعات من المواطنين، لافتًا إلى أن هناك 83 مكتبًا فى مختلف المحافظة يعملون على صرف المنحة.

وأضاف "غراب "، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدّمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه تعامل على الفور مع هذه التجمعات ونصح المواطنين بأن هذا يعد خطرًا على حياتهم، وتابع: "كل اللى بيصرفوا بسطاء جدًا ووعيهم غير كبير.. طمأننا الجميع بأنهم سيصرفون".





وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه خصّص بعض المدارس فى المراكز الخمسة التى تشهد تجمعات من المواطنين من أجل الحفاظ على صحتهم، وتابع: "الناس مش قادرة تستوعب خطورة التزاحم".

ومن حيث التزاحم على المحال التجارية قال المحافظ: "أغلقت محلين بالمحافظة تمامًا نظرًا لوجود تزاحم كبير عليهما غير مبرر"، مشددًا على أن التجمعات مرتبطة بالنمط الاستهلاكى للمواطنين قبل دخول شهر رمضان الكريم وعيد الفطر .