أحمد المسلماني: جامعة زويل اخترعت ميكروسكوب رباعي الأبعاد يستطيع رؤية فيروس كورونا..فيديو

قال أحمد المسلماني الكاتب والمفكر السياسي ، إن صعود أمريكا الاقتصادى الرئيسي كان من المفترض أن يكون خلال عام ٢٠٢٠ بسبب إنشاء بعض الجامعات البحثية خلال عام ٢٠١٩ .





وأضاف المسلماني خلال لقائه ببرنامج " مساء دى إم سي" عبر فضائية " دى إم سي" ، أن الجامعات البحثية الآن تعد قوة اقتصادية يمكن الاعتماد عليها ، فلكي تكون قوة عظمى اقتصادية لابد أن تكون قوى علمية .





وأشار " الكاتب والمفكر السياسي" إلي أن ثلث مليون طالب صيني يدرسون في أمريكا ، منوها إلي أن الجامعات البحثية في مصر هما جامعتى زويل والنيل فقط .





وأوضح أن جامعة زويل استطاعت اختراع ميكروسكوب رباعي الأبعاد وهي مايمكن به رؤية فيروس كورونا ، متابعا :" نتمني من جامعة زويل أن يكون بها وحدات نانو تكنولوجية لمحاربة فيروس كورونا" .



