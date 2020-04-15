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أحمد المسلماني: جامعة زويل اخترعت ميكروسكوب رباعي الأبعاد يستطيع رؤية فيروس كورونا..فيديو

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:21 م
أحمد المسلماني
أحمد المسلماني
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محمود محسن
قال أحمد المسلماني الكاتب والمفكر السياسي ، إن  صعود أمريكا الاقتصادى الرئيسي كان من المفترض أن يكون خلال عام ٢٠٢٠ بسبب إنشاء بعض الجامعات البحثية خلال عام ٢٠١٩ .

وأضاف المسلماني خلال لقائه ببرنامج " مساء دى إم سي" عبر فضائية " دى إم سي" ، أن الجامعات البحثية الآن تعد قوة اقتصادية يمكن الاعتماد عليها ، فلكي تكون قوة عظمى اقتصادية لابد أن تكون قوى علمية .

وأشار " الكاتب والمفكر السياسي" إلي أن ثلث مليون طالب صيني يدرسون في أمريكا ، منوها إلي أن الجامعات البحثية في مصر هما جامعتى زويل والنيل فقط .

وأوضح أن جامعة زويل استطاعت اختراع ميكروسكوب رباعي الأبعاد وهي مايمكن به رؤية فيروس كورونا ، متابعا :" نتمني من جامعة زويل أن يكون بها وحدات نانو تكنولوجية لمحاربة فيروس كورونا" .

وقال إنه في ٩٠ يوما تم عمل ٢٦٠٠ بحث علمي محكم حول فيروس كورونا علي مستوى العالم .
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