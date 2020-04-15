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فن

بعد وفاته.. من هو الفنان أحمد دياب وعلاقة قرابته بـ رشدي أباظة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 11:25 م
صدى البلد
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محمد نبيـل

أكد نقيب الممثلين أشرف زكي وفاة الفنان أحمد دياب صاحب الرصيد الفني الكبير، وهو زوج ابنة الفنان رشدى أباظة الوحيدة.

كانت توفيت قسمت رشدي أباظة، ابنة الفنان الكبير الراحل رشدي أباظة وزوجة الفنان أحمد دياب، العام الماضي وشيعت جنازتها في هدوء.

أحمد دياب الذي ولد في التاسع من أغسطس من عام 1945، وتزوج من ابنة رشدي أباظة قبل دخوله عالم الفن وقتها، ولكنه انفصل منذ فترة كبيرة عنها، ويربطهما ولد أنجبته بعد الزواج بسنوات قليلة.

شارك "دياب" في العديد من الأعمال الدرامية آخرها دور وزير الثقافة مع عادل إمام بمسلسل "عفاريت عدلي علام" بجانب مشاركته خلال الجزء الثاني من مسلسل الجماعة بدور "حيدر باشا".


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