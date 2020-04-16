علاء ميهوب: كثرة إصاباتي سبب قلة مشاركتي مع المنتخب

كشف علاء ميهوب، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن سبب قلة مشاركته مع المنتخب الأول أثناء مشواه الكروي.









وأكد علاء ميهوب، في تصريحات متلفزة عبر قناة "أون تايم سبورت"، أنه كان يعشق الأهلي حتى أنه كان يشارك في المباريات مصابًا، موضحا أن مشاركاته القليلة مع المنتخب كانت بسبب إصاباته المتكررة أثناء معسكرات المنتخب.









وأضاف علاء ميهوب، أن علاقته بـ محمود الجوهري المدير الفني للفريق وقتها كانت جيدة ولكنها كانت تتوتر بسبب رغبته في المشاركة دائما وهو مصاب، وهو الأمر الذي كان يرفضه الجوهري بشدة.









وتابع علاء ميهوب، أنه كان يحب الجوهري جدا، مشيرا إلى إصرار الجوهري على عدم مشاركته كان من أجل الحفاظ على صحته البدنية.



