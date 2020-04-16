لايك وتعليق وشير .. 7 نجوم ملوك الترند فى الكرة المصرية

اللايك والتعليق والشير .. أبرز الأدوات التي يبغى نجوم كرة القدم الحصول عليها من أجل ركوب الترند فى الوقت الراهن عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.





منصة السوشيال ميديا باتت المسيطر الأول والأخير على البعض من نجوم كرة القدم ويتم اللجوء إليها فى حال شعور أى لاعب إنحسار الشهرة عنه فى محاولة منه لإنعاش ذاكرة الجماهير بأحد نجوم الكرة المصرية الذى صال وجال فى أيام الزمن الجميل.





صدى البلد يرصد عبر التقرير التالي قائمة من النجوم ضمت ملوك الترند فى الكرة المصرية..





رضا عبدالعال





بدأت ظاهرة ركوب الترند من خلال رضا عبدالعال نجم النادى الأهلي والزمالك السابق الذي لجأ إلى إطلاق التوقعات عبر إحدى القنوات الفضائية والمراهنة على صحتها وذاع صيته بعد تحقق الغالبية منها وجاء أبرزها تحقيق منتخب مصر لقب أمم إفريقيا الذى استضافته مصر عبر أراضيها العام المنصرم إلى جانب خروج الفراعنة الكبار من مونديال روسيا الأخير من دون تحقيق أية نقاط.





رضا عبدالعال اكتسب شعبية كبيرة وذاع صيته وتصدر هاشتاجات تويتر بفضل توقعاته وإطلاقه التحديات مع البعض من مقدمى البرامج فى القنوات الفضائية إلى جانب التصريحات المثيرة التى يطلقها ضد مدربى الأندية والمنتخبات والتى جذبت عشاق كرة القدم فى مصر والوطن العربي.





ميدو





أحمد حسام ميدو نجم نادى الزمالك السابق قرر الدخول فى عالم السوشيال ميديا الإفتراضي وغزو التريند عبر التصريحات الغريبة التى أطلقها ولاقى استغرابا من جماهير الكرة المصرية منها بلوغ فريق مصر المقاصة مونديال العالم للأندية إبان توليه مهمة تدريب الفريق الفيومي.





وتصدر ميدو التريند في عام 2016 بعد خسارته الرهان بتتويج ليستر سيتي بمسابقة الدوري الممتاز وقام بحلق شعره وتحدثت عنه الصحافة الإنجليزية وتهكمت عليه.





أحمد بلال





بعدما شعر أن الأضواء والشهرة انحسرت عنه لجأ على هامش بطولة أمم إفريقيا الأخيرة التى شارك خلالها منتخب مصر الأوليمبي لإطلاق التصريحات المثيرة ضد مصطفى محمد مهاجم نادى الزمالك ومنتخب أوليمبي الفراعنة والتى نالت استهجان أطياف الجماهير المصرية آنذاك.





أحمد بلال ضرب كرسي فى الكلوب وظهر عبر الفضائيات وأكد أن مصطفى محمد ليس بالمهاجم الذي يقود منتخب أوليمبي الفراعنة ورد عليه اللاعب عبر التألق فى البطولة الإفريقية والتتويج بها إلى جانب تأكيد بلال أن مهاجم الزمالك لن يسجل في مرمى بيراميدز بالدوري الممتاز لكن مصطفى محمد أن يسجل هدفا ليضع بلال في موقف محرج أمام الجماهير وتصدر خلالها الترند.





بلال لم يكتفى بذلك بل لجأ إلى وضع مقارنة بين مروان محسن لاعب النادي الأهلي ومصطفى محمد وأبرز أن مهاجم القلعة الحمراء هو الأفضل على المستوى الفني والبدني ما جعل الجماهير البيضاء توجه سهام الانتقادات عبر هاشتاجات اطلقتها بالسوشيال ميديا.





جمال عبدالحميد





أعاد جمال عبدالحميد نفسه إلى الساحة الرياضية ولن ليس عبر المستطيل الأخضر لكن من منصة السوشيال ميديا حيث تصدر الترند بعدما أثار جدلا كبيرا بخسارته الرهان وتصريحه الغريب الذي قال خلاله : "لو الزمالك خسر الدوري يبقى أنا مبفهمش في الكورة" وتوج بعدها النادى الأهلي بطلا للمسابقة المحلية.





مصطفى يونس





مصطفى يونس عادة ما يستخدم أسلوبه الهجومي ضد مجلس إدارة النادى الأهلي بين الحين والآخر ما يجعله محط انتقاد دائم للجماهير العاشقة للكيان الأحمر عبر وسائل التواصل الإجتماعى.





تصريحات جدلية أطلقها مصطفى يونس نجم النادي الأهلي الأسبق أشعلت النيران في نفوس جماهير الأهلي ومجلس إدارته بعد تصريحات مثيرة حيث خرج وقال : إلى أمه حلوة أو صوتها حتى حلو يضمن مكانه في فريق الناشئين في الأهلي“ في إشارة إلى عدم وجود معايير خاصة بالكفاءة والمهارة في اختبارات الناشئين بالنادي الأحمر.









أحمد عيد عبدالملك





يعتبر أحمد عيد عبدالملك من أبرز نجوم كرة القدم السابقين الذين يستخدمون منصة السوشيال ميديا لإستعادة بريقه على الساحة الكروية ويقوم بإطلاق تصريحات مستفزة لجماهير النادى الأهلي فى بعض الأحيان.





وفى إحدى المناسبات علق أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق على انسحاب نادي الزمالك من مباراة القمة أمام النادي الأهلي على إستاد القاهرة وغرد عبر تويتر قائلا "‏يارب بقي البلد تهدى بقى.. هنحسبه ماتش وهو يهدِّي ولعة البطولتين الي فاتو" "كدة مفيش فتنة والحياة هترجع طبيعية ومحدش هيسأل في حاجة لحد ما ناخد بطولة تاني ونعيد السيناريو".





وأثار عبدالملك حفيظة جماهير القلعة الحمراء عندما علق على مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني حيث قال إنه لن يشجع فريق إلا الأبيض، حتى وأن خاض الأهلي مواجهة قارية، أتمنى له الخسارة، وعندما يتعرض للهزيمة أكون سعيدا.





وليد صلاح عبداللطيف





ملوك الترند انضم إليهم وليد صلاح عبداللطيف بعد أزمته الشهيرة مع أحمد بلال وتبادل التصريحات المثيرة فيما بينهما على خلفية رهان أحمد بلال نجم الأهلى السابق على مبلغ مالى مقابل عدم تسجيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض لأهداف لتعرضه لضغوط في إحدى الفترات التي سبقت لقاء فريقه مع بيراميدز في الدورى الممتاز الذى نجح اللاعب في التسجيل خلاله.





وعلق وليد صلاح عبداللطيف على الواقعة وقال: بالنسبة له تصريح غريب وانصدمت جدًا وقلت له عيب، مفروض الطبيعى يقول ربنا يوفقه مش العكس.



