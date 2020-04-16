بالتعاون مع مؤسس تويتر.. ريهانا تجمع تبرعات لمحاربة كورونا





تواصل النجمة العالمية ريهانا تسخير جهودها وامكانيتها من اجل مساعدة البشرية من المواجهة الشرسة لفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، وهذه المرة قررت التعاون مع مؤسس موقع تويتر ومغني الراب الشهير جاي زي لجمع تبرعات.





قامت مؤسسة كلارا ليونيل الخيرية المملوكة لـ ريهانا بالتعاون مع مؤسس والرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي،ومؤسسة جاي زي الخيرية بجمع تبرعات تصل الى 6 ملايين ونصف دولار أمريكي من اجل دعم المنظمات لتصدي لفيروس كورونا في الولايات المتحدة وخارجها.





كما سيتم تخصيص جزء من التبرعات لدعم المؤسسات الدولية مثل مؤسسة اليزابيث تايور لمكافحة الايدز، ومؤسسة اطباء بلا حدود.





وتتعاون مؤسسة كلارا ليونيل مع جاك دورسي بمنع دعم مادي لصندوق التبرعات لمدينة لوس انجلوس الأمريكية لمساعدة المتضررين من العنف المنزلي خلال فترة الحجر المنزلي.



