AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بالتعاون مع مؤسس تويتر.. ريهانا تجمع تبرعات لمحاربة كورونا

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:58 ص
ريهانا
ريهانا
Advertisements
شروق ابراهيم

تواصل النجمة العالمية ريهانا تسخير جهودها وامكانيتها من اجل مساعدة البشرية من المواجهة الشرسة لفيروس كورونا المستجد – كوفيد 19، وهذه المرة قررت التعاون مع مؤسس موقع تويتر ومغني الراب الشهير جاي زي لجمع تبرعات. 

قامت مؤسسة كلارا ليونيل الخيرية المملوكة لـ ريهانا بالتعاون مع مؤسس والرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي،ومؤسسة جاي زي الخيرية بجمع تبرعات تصل الى 6 ملايين ونصف دولار أمريكي من اجل دعم المنظمات لتصدي لفيروس كورونا في الولايات المتحدة وخارجها.

كما سيتم تخصيص جزء من التبرعات لدعم المؤسسات الدولية مثل مؤسسة اليزابيث تايور لمكافحة الايدز، ومؤسسة اطباء بلا حدود.

وتتعاون مؤسسة كلارا ليونيل مع جاك دورسي بمنع دعم مادي لصندوق التبرعات لمدينة لوس انجلوس الأمريكية لمساعدة المتضررين من العنف المنزلي خلال فترة الحجر المنزلي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ريهانا تتبرع بـ 5 ملايين دولار من أجل التصدي لفيروس كورونا

مارك زوكربيرج يتبرع بـ25 مليون دولار لتطوير لقاح مضاد لـ كورونا

بعد أبل.. تويتر تتبرع بهذه الثروة من أجل كورونا.. تفاصيل

خزائن المليارديرات تنفتح لمكافحة كورونا.. أثرياء العالم يتبرعون لمواجهة الوباء

الإنسانية أولا .. نجوم ونجمات هوليوود يتسابقون على التبرع المادي والعيني للمنشآت الطبية ومتضرري كورونا .. وحماية السجناء من الوباء

بالأسماء.. لائحة نجوم ونجمات هوليوود المتبرعين بالملايين لمتضرري كورونا

ترشيحاتنا

تسوبيل يكذب حسام حسن: لم أتسبب في رحيله عن الأهلي

لخلاف على الحساب.. صاحب عربة مأكولات يسكب "زيت مغلي" على طالب بسوهاج

فى عيد ميلاد يوسف منصور.. سر معاناة ملك الكونج فو مع السرطان

القتل الرحيم.. حديقة ألمانية تقرر إطعام الحيوانات لبعضها بسبب كورونا

بعد صورة جديدة لها.. الجمهور يطارد بطلة فيلم اللي بالي بالك الشهيرة بـ فيحاء

20 صورة تكشف أناقة روجينا في عيد ميلادها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. السمنة تزيد من فرص الإصابة بـ فيروس كورونا

بالأبيض والأسود.. شاهد أروى تتألق بإطلالة أنيقة

دراسة تؤكد: التبرع بالدم علاج فعال لـ فيروس كورونا