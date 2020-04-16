رئيس جهاز الشيخ زايد: غلق الحدائق والنوادى والمتنزهات خلال أعياد الربيع

أكد المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، استمرار غلق كل النوادى والملاهى والمتنزهات العامة وإغلاق كل المسطحات الخضراء بالمدينة، لمنع أى تجمعات خلال أعياد الربيع، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.



وناشد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، سكان المدينة والمترددين عليها عدم النزول إلى الشوارع والحدائق العامة، والالتزام بتعليمات الصحة العامة حرصا على سلامتهم، وذلك في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

