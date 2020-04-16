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ثقافة

الثقافات في عصر التباعد الجسدي.. ماذا فعل فيروس كورونا في المنتديات الثقافية؟

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:58 م
الثقافات في عصر التباعد
الثقافات في عصر التباعد الجسدي
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أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن تقديم حلقة نقاش تفاعلية للتبادل الثقافي بعنوان: "إعادة تخيل المجتمع: التعاون عبر الثقافات في عصر التباعد الجسدي" مساء السبت المقبل.

يقام الحدث بالتعاون مع سفارة الولايات المتحدة الأميركية في أبوظبي بمشاركة اثنين من أشهر الموسيقيين العالميين لمناقشة كيفية رسم تصورات جديدة للمجتمعات من خلال استخدام التكنولوجيا في ظل استمرار إجراءات التباعد الجسدي بين الأفراد في جميع أنحاء دول العالم.

يشارك في حلقة النقاش كل من جون بيسلي عازف البيانو الأميركي المشهور بمقطوعاته العصرية التي عززت مفهوم الجاز الكلاسيكي والمرشحة لجوائز غرامي؛ وإيهاب درويش الملحن الإماراتي المعروف بإبداعاته الكلاسيكية، ويديرها بيل براغين المدير الفني التنفيذي في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي. وستشهد الحلقة العرض الأول المباشر للتعاون الموسيقي الجديد بين بيسلي ودرويش. وسيتمكن جميع أفراد المجتمع من المشاركة في الجلسة والتفاعل مع الموسيقيين العالميين عبر البث المباشر من خلال موقع فيسبوك.

وتعليقًا على الحدث، قال بيل براغين: "برعاية سفارة الولايات المتحدة الأميركية في أبوظبي، قدمت فرقة مونكيسترا الرباعية بقيادة جون بيسلي في شهر مارس الماضي حفلًا موسيقيًا متميزًا لعشاق الموسيقى في مركز الفنون بجامعة نيويورك أبوظبي وكان آخر الحفلات التي استضافها المركز ضمن سلسلة الفعاليات التي استقطبت حضورًا جماهيرًا قبل أن يصبح مفهوم التباعد الجسدي أمرًا واقعًا. وألتقى بيسلي مع عازف البيانو والملحن الإماراتي الموهوب إيهاب درويش على هامش زيارته الأولى لدولة الإمارات، ونحن سعداء بتجديد هذا اللقاء الذي شكل الدافع لاستمرار شراكتنا مع سفارة الولايات المتحدة في أبوظبي كجزء من سلسلة الفعاليات خارج خشبة المسرح المصممة خصيصًا لإتاحة المجال أمام الجماهير للتعرف على الخطوات التي يمر بها العمل الفني. وسيعمل مركز الفنون على إتاحة العديد من الموضوعات الأكثر أهمية للمركز على قائمة أولوياته مثل ضرورة تعزيز التبادل الثقافي وكيفية استخدام التكنولوجيا كأداة في الإبداع الفني". 

من جهتها، قالت لورين ويلي الملحق الثقافي في سفارة الولايات المتحدة في أبوظبي: "تفخر سفارة الولايات المتحدة بالتعاون مرة أخرى مع مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي وتقديم الدعم لإثنين من أشهر الموسيقيين في تعاونهما، بعد أن قدمناهما لأول مرة في شهر مارس. خلال هذه الأوقات الصعبة، نفخر بدعم الشراكات الرامية لتعزيز التبادل الثقافي وإتاحة المجال أمام أفراد المجتمع للاستمتاع بعروض موسيقية من بيوتهم. تسهم بعض الشراكات كهذه في خلق الفرص لتعزيز الابتكار وتعميق العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والإمارات."

يُذكر أن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي يُعتبر أحد أشهر مراكز الفنون، حيث يُقدم عروضًا وأعمالًا فنية لنخبة من الفنانين المحترفين والمتميّزين من شتّى أنحاء العالم، فضلًا عن مشاركات وأعمال من إبداع الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسيّة والمجتمع الفني المحلي.

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