"بيتك مش حيطان" مبادرة جديدة بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

أطلقت كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، مبادرة بيت "Decorat your" والتي ينظمها قسم التصميم الداخلي والأثاث تحت شعار "بيتك مش بس حيطان بيتك مشاعر وأمان خليك في بيتك جدد وابدع جواه" تحت إشراف الدكتورة مها الحلبي رئيس القسم العلمي.







وتعمل هذه المبادرة على دعوة الطلاب إلى تجديد البيت المصري بأفكار بسيطة والموارد المتاحة وذلك أثناء فترة الالتزام بالبيت للاستفادة من وقت الحجز المنزلي، وتأتي هذه المبادرة بالتوافق مع جهود الدولة المصرية لتقليل التواجد خارج المنزل للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وتهدف المبادرة الى تغيير بعض أنماط الحياة في تصميم البيت المصري وتحويل ديكوره وتغييره ورفع طاقته الإيجابية خاصة مع استقبال فصل الربيع والأعياد القبطية وشهر رمضان المبارك. وتعتمد هذه المبادرة على دعم وتعزيز المشاركة الفعالة للطلاب في خدمة مجتمعهم، وأسرهم وتوسيع المجال ليشمل عدد كبير من الأسر المصرية.





ويتم تنفيذ المبادرة بدعم ومساعدة هيئة استشارية مكونة من لفيف من القسم العلمي والهيئة المعاونة لتقديم النصيحة والمشورة للطلاب.



