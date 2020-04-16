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حوادث

الداخلية تعقم نزلاء السجون وتسحب عينات للكشف عن اصابات كورونا.. صور

الخميس 16/أبريل/2020 - 01:51 م
الكشف على نزلاء السجون
الكشف على نزلاء السجون
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مصطفى الرماح
واصلت وزارة الداخلية عمليات التعقيم والتطهير الوقائى وفق البرنامج الزمنى المعد ، لحماية العاملين بكافة أقسام ومراكز الشرطة والمترددين من المواطنين عليها وكذا المنشآت الشرطية والسجون على مستوى الجمهورية .

حيث تم توزيع الكمامات الطبية والمواد المطهرة على العاملين بالأقسام والمراكز الشرطية وكذا توفيرها للمواطنين ، كما تم تزويد قطاعات الوزارة ولاسيما السجون ببوابات التعقيم وأجهزة قياس درجة الحرارة لضمان سرعة الكشف والتعقيم والتطهير لكافة العاملين ونزلاء السجون مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية والتدابير اللازمة للأطقم الطبية المكلفة بعمليات الكشف والتعقيم والتطهير، والتى من شأنها حفظ سلامتهم.
 
تشمل أعمال التطهير والتعقيم كافة مرافق السجون على مستوى الجمهورية، لتوفير بيئة صحية ملائمة وبما يضمن توفير مظلة صحية آمنة تجابه تداعيات هذا الفيروس ، وإتاحة إستقبال متعلقات نزلاء السجون وتبادل الرسائل بينهم وأسرهم عقب تعقيمها ، وكذا أخذ المسحات الطبية من النزلاء لإجراء التحاليل اللازمة للكشف عن أى إصابات بفيروس (كورونا المستجد).

تأتى تلك الإجراءات الإحترازية والوقائية تنفيذًا للتوجيهات والتعليمات بإعطاء الأولوية لسلامة وصحة المواطنين بالمقام الأول فى إطار الإدارة الناجحة للدولة المصرية لتداعيات فيروس "كورونا" المستجد.

وذلك إتساقًا مع جهود أجهزة الدولة الحثيثة الهادفة بكافة محاورها إلى تنفيذ الخطة الشاملة لمجابهة تداعيات إنتشار فيروس "كورونا" المستجد، وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الساعية إلى تقديم كافة أوجه الرعاية للعاملين بأجهزتها إضافةً إلى المترددين من المواطنين على كافة أقسام الشرطة والمراكز والمنشآت الشرطية ، وكذا السجون لحماية نزلائها من خلال إستمرار تفعيل إجراءات الطب الوقائى داخل هذه المنشآت بما يضمن أمن وسلامة الجميع . 
الداخلية تعقم نزلاء السجون وتسحب عينات للكشف عن اصابات كورونا.. صور
الداخلية تعقم نزلاء السجون وتسحب عينات للكشف عن اصابات كورونا.. صور
الداخلية تعقم نزلاء السجون وتسحب عينات للكشف عن اصابات كورونا.. صور
الداخلية تعقم نزلاء السجون وتسحب عينات للكشف عن اصابات كورونا.. صور
الداخلية تعقم نزلاء السجون وتسحب عينات للكشف عن اصابات كورونا.. صور
الداخلية تعقم نزلاء السجون وتسحب عينات للكشف عن اصابات كورونا.. صور
الداخلية تعقم نزلاء السجون وتسحب عينات للكشف عن اصابات كورونا.. صور
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