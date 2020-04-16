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المخابرات الأمريكية تحقق في تسرب فيروس كورونا من مختبر صيني..فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:02 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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محمود محسن
أذاعت فضائية العربية تقريرا جاء من خلاله إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن حكومته تحاول تحديد ما إذا كان فيروس كورونا قد خرج من معمل في مدينة ووهان الصينية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن على بكين الإفصاح عما تعلمه بخصوص هذا الفيروس.

ونقلت شبكة “سي.إن.إن” الإخبارية الأمريكية اليوم عن مسؤولين في الاستخبارات والأمن القومي الأمريكي أن الإدارة الأمريكية تواصل التحقيق فيما إذا كان فيروس كورونا قد تم تخليقه داخل مختبر صيني.

ونقلت عن مسؤول استخباراتي مطلع أن “نظرية مسؤولي الاستخبارات الأمريكية، الذين يحققون في نشأة فيروس كورونا في وسط الجائحة القاتلة الحالية، هي أن الفيروس نشأ في مختبر في الصين، وتم إطلاقه عن طريق الخطأ إلى الجمهور”.

ونقلت عن مصادر أخرى أن “الاستخبارات الأمريكية لم تكن قادرة على تأكيد النظرية، لكنها تحاول تمييز ما إذا كان شخص ما أصيب في المختبر من خلال حادث أو سوء التعامل مع المواد، وربما أصاب آخرين”.

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