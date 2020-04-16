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الحكومة: إيقاف وسائل النقل العام والمترو والسكة الحديد يوم شم النسيم.. فيديو

الخميس 16/أبريل/2020 - 05:56 م
مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
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هاني حسين
قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم إيقاف  كافة وسائل النقل العام يوم الاثنين والسكك الحديد  ومترو الأنفاق واتوبيسات النقل العام ووسائل النقل النهري  وإيقاف كل اتوبيسات الرحلات التي تنتقل بين المحافظات والمدن والشواطئ تزامنا مع شم النسيم للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا. 

وأضاف مصطفى مدبولي خلال كلمته في مؤتمر صحفي له اليوم، نحن في حاجة |إلى الحفاظ على صحة المواطن المصري  والاستمرار في عجلة الاقتصاد المصري واستمرار فرص العمل.


ويشار الى ان مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وتعتبر الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين هي أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقًا لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة.

وحرصا على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، قامت وزارة المالية بإعداد مشروع القانون الذي ينص على تعديل للمادة (8) فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، كما تضمن تعديلًا للمادة 87 مكررًا بشأن فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي.

وارتكز مشروع القانون على إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة وتحقيق تصاعدية الضريبة طبقًا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ودعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه، بالإضافة إلى 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير؛ ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويًا.
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