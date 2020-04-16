بشرى.. تعافي 22 حالة جديدة من كورونا ببني سويف وخروجهم من مستشفى العزل

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة بني سويف عن تعافي 22 حالة جديدة من أبناء المحافظة من فيروس كورونا ليصل اجمالي عدد الحالات إلى 30 حالة الذين خرجوا من مستشفى العزل بعد تماثلهم للشفاء من الفيروس وتحول نتائجهم من إيجابية إلى سلبية ، بعد حصولهم على الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





ومن جانبه أعرب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عن خالص تهانئه القلبية للمتعافين من أبناء المحافظة ،متنميا لهم دوام الصحة والعافية ،وأن يعم الخير على جموع الشعب المصري ، وداعيًا المولى عزوجل أن يحفظ وطننا الغالي مصر شعبا وقيادة،وأن نعبر من هذه المحنة وغيرها بكل أمن وسلام .





وأشاد محافظ بني سويف بالجهود الكبيرة والبطولية التي تقوم به الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، حيث تتضافر وتتكامل جهود كل الأجهزة المعنية والمعاونة ،وفي مقدمتها جنود وأبطال وزارة الصحة المصرية"جيش مصر الأبيض" ، مشيرا إلى أن مصر في وضع أفضل فى معدلات الشفاء عالميا ،ويرجع ذلك لمجهودات الدولة ووزارة الصحة والاستعدادات والإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن.





كما وجه المحافظ تحية اعزاز وتقدير وشكر لكل العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة الذين يمثلون خط الدفاع الأول في مجابهة تلك الأزمة، من خلال تفانيهم في تنفيذ خطة المحافظة التي تتضمن التعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة والبدائل المطروحة بشأن تداعيات فيروس كورونا،وكذا الالتزام الكامل بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية حسب تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.





وأثنى محافظ بني سويف على مستوى استجابة المواطنين للقرارات التي اتخذتها الدولة،مطالبا بضرورة الاستمرار في الالتزام،وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان،ومشيدا بدور المجتمع المدنى بمختلف أنواعه فى مجابهة الأزمة من خلال أوجه الدعم المتنوعة ، مجددا ترحيبه ودعمه لكل جهد مخلص وخطوات عملية ورأي ايجابي لدعم خطة الدولة الشاملة في مجابهة تلك الأزمة العالمية .



