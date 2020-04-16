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أخبار العالم

رئيس الوزراء السوداني يقيل والي الخرطوم لمخالفته قرار وقف الصلوات

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:51 م
عبد الله حمدوك
عبد الله حمدوك
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القسم الخارجي
قرر رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، اليوم الخميس، إقالة والي الخرطوم لمخالفته قرار وزير الشؤون الدينية بوقف الصلوات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال عبد الله حمدوك على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم إعفاءالفريق ركن/أحمد عبدون حماد محمد من منصب والي الخرطوم وتكليف وزير ديوان الحكم الإتحادي بتسيير مهام والي ولاية الخرطوم لحين تعيين والي جديد للولاية".

وأضاف حمدوك في تغريدة أخرى، أنه تم اليوم إعفاء شريف محمد شريف من وظيفة مدير عام الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.

وكان رئيس الوزراء السوداني أكد أن القرار الذي أصدره وزير الشؤون الدينية والأوقاف والخاص بتعليق صلاة الجمعة والجماعات في كل مساجد  ولاية الخرطوم وايقاف الصلوات وكل الطقوس الدينية والقداسات بكافة كنائس الولاية لمدة ثلاثة أسابيع قرار أملته الظروف الصحية التي تمر بها البلاد.

وكان وزير الصحة د. أكرم علي التوم، أكد أهمية الحظر الشامل للتجوال بولاية الخرطوم بإعتباره يحد من الحراك ويسهم في الوقاية والحد من إنتشار وباء كورونا خاصة وأن معظم الإصابات المؤكدة بالمرض مسجلة بالخرطوم.

وكانت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، أعلنت فرض حظر كامل للتجول في ولاية الخرطوم، بدءا من السبت المقبل، ولمدة 3 اسابيع، بعد تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بها.
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