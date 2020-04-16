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مرأة

في 10 دقائق.. طريقة عمل كيكة الميكرويف

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:32 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تعد كيكة هي الأسهل والأفضل لإعداد حلويات بالمنزل لذلك نقدم لكي اليوم " كيكة المايكرويف " والتي يمكن إعدادها في 10 دقائق فقط. 

المقادير:

دقيق 4 ملاعق كبيرة
كاكاو ملعقتان كبيرتان
سكر 4 ملاعق كبيرة
بيض 1
بايكنغ باودر ربع ملعقة صغيرة
زيت نباتي 3 ملاعق كبيرة
حليب (لبن) سائل 3 إلى 6 ملاعق كبيرة
فانيليا رشّة
ملح رشّة

طريقة العمل كيكة الميكرويف

1- في وعاء، أخلطي كافة المقادير مع بعضها.
2- أسكبي الخليط في فنجاني قهوة كبيرين حتى النصف فقط.
3- ضعي الفنجانين في الميكرويف لمدّة دقيقتين ثمّ قدّميهما مع صلصة شوكولاتة

طريقه عمل صلصه الشوكولاته:
250 غم شوكولاته خام
1 كوب حليب ، ١ علبة قشطه
نضع الشوكولاته والحليب وبس تذوب الشوكولاته نرفعها عن النار ثم نضع علبة القشطه ونحرك جيدا ثم توضع على الكيكه
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