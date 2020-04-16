في 10 دقائق.. طريقة عمل كيكة الميكرويف

تعد كيكة هي الأسهل والأفضل لإعداد حلويات بالمنزل لذلك نقدم لكي اليوم " كيكة المايكرويف " والتي يمكن إعدادها في 10 دقائق فقط.
المقادير:
دقيق 4 ملاعق كبيرة
كاكاو ملعقتان كبيرتان
سكر 4 ملاعق كبيرة
بيض 1
بايكنغ باودر ربع ملعقة صغيرة
زيت نباتي 3 ملاعق كبيرة
حليب (لبن) سائل 3 إلى 6 ملاعق كبيرة
فانيليا رشّة
ملح رشّة
طريقة العمل كيكة الميكرويف
1- في وعاء، أخلطي كافة المقادير مع بعضها.
2- أسكبي الخليط في فنجاني قهوة كبيرين حتى النصف فقط.
3- ضعي الفنجانين في الميكرويف لمدّة دقيقتين ثمّ قدّميهما مع صلصة شوكولاتة
طريقه عمل صلصه الشوكولاته:
250 غم شوكولاته خام
1 كوب حليب ، ١ علبة قشطه
نضع الشوكولاته والحليب وبس تذوب الشوكولاته نرفعها عن النار ثم نضع علبة القشطه ونحرك جيدا ثم توضع على الكيكه