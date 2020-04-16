في 10 دقائق.. طريقة عمل كيكة الميكرويف

تعد كيكة هي الأسهل والأفضل لإعداد حلويات بالمنزل لذلك نقدم لكي اليوم " كيكة المايكرويف " والتي يمكن إعدادها في 10 دقائق فقط.





المقادير:





دقيق 4 ملاعق كبيرة

كاكاو ملعقتان كبيرتان

سكر 4 ملاعق كبيرة

بيض 1

بايكنغ باودر ربع ملعقة صغيرة

زيت نباتي 3 ملاعق كبيرة

حليب (لبن) سائل 3 إلى 6 ملاعق كبيرة

فانيليا رشّة

ملح رشّة





طريقة العمل كيكة الميكرويف





1- في وعاء، أخلطي كافة المقادير مع بعضها.

2- أسكبي الخليط في فنجاني قهوة كبيرين حتى النصف فقط.

3- ضعي الفنجانين في الميكرويف لمدّة دقيقتين ثمّ قدّميهما مع صلصة شوكولاتة





طريقه عمل صلصه الشوكولاته:

250 غم شوكولاته خام

1 كوب حليب ، ١ علبة قشطه

نضع الشوكولاته والحليب وبس تذوب الشوكولاته نرفعها عن النار ثم نضع علبة القشطه ونحرك جيدا ثم توضع على الكيكه