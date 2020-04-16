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أخبار البلد

بنك الطعام المصري يطلق بوابة إلكترونية لتسجيل الأفراد والجمعيات

الخميس 16/أبريل/2020 - 08:03 م
صدى البلد
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أماني نوار

أعلن بنك الطعام المصري صباح اليوم عن إطلاق بوابته الإليكترونية الجديدة لتسجيل الأفراد والجمعيات في قواعد بيانات البنك للحصول على خدماته، كما أعلن عن إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة دعم العمالة اليومية مسئولية للوصول لمليون وخمسمائة ألف أسرة مستفيدة بعد أن كان المستهدف نصف مليون أسرة، وذلك بعد ما حققه بنك الطعام المصري من نجاحات كبيرة للمبادرة التي أطلقها يوم التاسع عشر من مارس الماضي، لمساندة جهود الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا، من خلال دعم العمالة اليومية المتضررة.


ويأتي إطلاق بوابة التسجيل الإليكترونية لبنك الطعام المصري انطلاقا من مبدأ الشفافية والعدالة التي ينتهجها البنك واستمرارًا للدور الريادي الذي يقوم به في توفير الاحتياجات الغذائية للأسر الفقيرة، وإيمانًا منه بحق كل إنسان في توفير احتياجه من الغذاء الكافي، وستكون خطوات التسجيل في البوابة الإليكترونية بسيطة وسهلة ولكنها تضم كل المعلومات الأساسية والضرورية لعملية التدقيق التي تضمن جدية وصحة البيانات سواء بالنسبة للأفراد أو المؤسسات الخيرية ومستفيديها، فلابد وأن تكون تلك المؤسسات موثوقة ومؤثرة وتعمل بالفعل من خلال القنوات الشرعية ولديها نشاطات خدمية وتواصل مستمر مع مستفيديها.


ومن جانبه علق الأستاذ محسن سرحان الرئيس التنفيذ لبنك الطعام على إطلاق البوابة الجديدة قائلًا: "تظهر معادن الشعوب في وقت المحن، ولقد ضرب المصريون أروع مثال لشعوب العالم أجمع بتكافلهم وتكاتفهم، وهو ما جعلنا اليوم نفكر في التوسع بمرحلة جديدة من مبادرة دعم العمالة اليومية مسئولية، لنصل لخدمة 6 مليون مواطن مصري من خلال مرحلتي المبادرة، فبنك الطعام المصري أول من تعاون مع المؤسسات الخيرية في كل محافظات مصر، ولدينا قواعد بيانات مدققة تضم ما يقرب من المليون أسرة، ولكننا أردنا أن نصل لكل مستحق وأن يكون عملنا قائم على الشفافية وبعيدًا عن أية اعتبارات أخرى، لذا نطلق اليوم بوابة البنك لتسجيل الأفراد والمؤسسات الخيرية الراغبة في الحصول على خدمات بنك الطعام للحالات المستحقة التابعة لها، والتي سيمكننا من خلالها إجراء عمليات الحصر والتدقيق لكافة المستحقين."


ومن الجدير بالذكر أن بنك الطعام المصري أستطاع من خلال مبادرة دعم العمالة اليومية مسئولية أن يدعم جهود الدولة المصرية لمواجهة فيروس كورونا، وأن يستجيب لاستغاثات أهالي المناطق الأولى بالرعاية أو المناطق التي تم تنفيذ الحجر الصحي بها، فتم توزيع 12.5 ألف كرتونة في حي الأسمرات، وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي تم إرسال عشرة آلف كرتونة غذائية لقرية المعتمدية بعد أقل من 24 ساعة من نداءات أهالينا هناك.


فضلًا عن أن قواعد بيانات بنك الطعام المصري تضم 4365 جمعية، ولدينا بالفعل قاعدة بيانات تضم مليون أسرة، من بينهم 693 ألف اسرة مستحقة من خلال الجمعيات بالإضافة لدور الأيتام ودور المسنين، وأطفال التغذية المدرسية، ومن بين قاعدة بياناتنا الشهري، ومنها الموسمي، فقراء يتم التوسعة عليهم في المواسم مثل رمضان والاضحية، ونسبة كبيرة من عمالة اليومية، ومن خلال الموقع الإليكتروني سننهي قوائم انتظار الجمعيات التي تضم العمالة اليومية، وسندرج أعداد إضافية من القوائم التي ستطلب المساعدة عبر الموقع الإليكتروني بشروط البحث والتصنيف لدينا.


واستهدفت مبادرة دعم العمالة اليومية مسئولية في المرحلة الأولى عند إطلاقها نصف مليون كرتونة مساعدات غذائية لتوصيلها للأسر المستحقة التي تحتاج الي الطعام الأساسي، ليكون لهم سند وعون، وهي المبادرة التي حظيت بدعم كبير من رئاسة مجلس الوزراء المصري، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث اتفق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مع شركات المحمول المصرية الأربعة على توفير 250 ألف كرتونة طعام ضمن المبادرة.

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