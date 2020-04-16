ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في كندا لـ 28899

أعلنت السلطات الكندية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا المستجد.





وسجلت كندا 1359 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات لديها إلى 28899 حالة.





فيما أعلنت عن تسجيل 94 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالبلاد إلى 1048.





وكشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل مليونين و100 ألف إصابة، كما أشارت المنصة إلى أن عدد الوفيات قد تخطى 141 ألف حالة وفاة.





وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 2,117,896 حالة حول العالم.





كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 141,899 حالة وفاة على مستوى العالم.





وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي بلغ 535,218 شخصا.